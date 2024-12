Zeudi Di Palma, chi è la nuova concorrente del Grande Fratello

Tra le new entry del reality di Canale Cinque, da questa sera troveremo Zeudi Di Palma, Miss Italia 2022 pronta a varcare la porta rossa e vivere l’esperienza del Grande Fratello. Una storia speciale quella della ragazza napoletana, pronta a raccontare il suo vissuto ai telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini.

Intervistata a I Fatti Vostri su Rai2, Zeudi Di Palma ha parlato della sua carriera e ricordato alcune tappe della sua infanzia: “L’ex vincitrice di Miss Italia ha parlato La mia infanzia è stata particolare, complicata. Sono cresciuta senza papà e il contesto in cui mi trovavo è stato un po’ emarginato. Sono arrivata però, mediante il mio vissuto, a un concetto di resilienza”. Non sono mancate delusioni e sofferenze nella vita della nuova concorrente del Grande Fratello, che ha detto: “Con mia madre e i miei fratelli formiamo una famiglia molto unita: ci siamo sempre sostenuti a vicenda e mamma non ci ha mai fatto mancare nulla. Il momento più complicato? Quando è venuta a mancare una persona a me cara, ma abbiamo superato anche quel frangente doloroso stando insieme”.

Zeudi Di Palma e la passione per lo sport: è una grande tifosa del Napoli

Quello che sappiamo della incantevole Miss Italia napoletana è che nella sua vita occupa un posto importante lo sport, visto che la ragazza è molto appassionata e segue diverse discipline come calcio e sport e tifosissima del suo Napoli. A tal proposito Zeudi Di Palma ha rivelato:

“Quando ero piccola ho giocato a basket, pallavolo e calcio, che mi piaceva molto, mi sono però fermata all’età di 12 anni, quando ho messo il primo tacchetto e ho cominciato a sfilare, il mio calciatore preferito? Lorenzo Insigne” le parole dell’ex Miss Italia. Benedetta Riccio, fondatrice del Beauty Lab, ha definito la bella e affascinante Zeudi Di Palma una figlia di Scampia, visto il suo legame con la terra partenopea del quale sicuramente si parlerà nella casa del Grande Fratello.

