Zeudi Di Palma e la performance rock a Big Show: il video dell’esibizione

Oggi è una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello 2024, ma prima del suo ingresso nella Casa di Canale 5 Zeudi Di Palma ha già partecipato ad un famoso programma. Il suo vero e proprio esordio in prima serata è stato infatti al fianco di Enrico Papi, nel programma a Big Show, nelle vesti di valletta. Un’esperienza che risale al 2022 e che ha messo in mostra non solo la bellezza della Miss Italia ma anche altri talenti, da lei mostrati in alcune esibizioni.

Stefania Orlando, frecciata a Jessica Morlacchi al Grande Fratello/ "È cambiata, sembra un'altra"

In una di queste, Zeudi Di Palma non solo mostra di saper fare il beat box, ma porta in scena una vera e propria performance rock, nella quale mostra di saper anche suonare la batteria. Talenti finora tenuti ‘nascosti’ dalla ragazza, che continua la sua avventura nella Casa del Grande Fratello 2024 tra flirt e scontri.

Quanto guadagna Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello 2024/?/ Le svela il cachet quotidiano

Zeudi Di Palma e i baci con Helena e Alfonso al Grande Fratello 2024

Negli ultimi giorni, Zeudi è infatti diventata una delle protagoniste delle dinamiche della Casa di Canale 5. Dopo lo scontro con Emanuele Fiori, da lei accusato di averla toccata sotto le coperte senza il suo permesso, Zeudi ha stretto un’amicizia molto speciale con Helena Prestes, con la quale è scattato recentemente anche un bacio sulle labbra. Al contempo, la Miss Italia si è molto avvicinata ad Alfonso D’Apice, con il quale c’è già stato un flirt prima del Grande Fratello. Proprio nelle ultime ore, tra i due c’è stato un bacio molto più che amichevole, che ha scatenato il gossip e i commenti, anche critici, del web. C’è chi infatti ritiene che Zeudi stia mettendo in pratica una strategia per farsi notare al Grande Fratello e ottenere qualche clip.

Tommaso Franchi rischia squalifica da Grande Fratello 2024? Gesto choc su Mariavittoria Minghetti/ Bufera web