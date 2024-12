Helena Prestes e Zeudi Di Palma sempre più intime al Grande Fratello. Dopo la distanza degli ultimi giorni, le due gieffine si sono riavvicinate, lasciandosi andare ad effusioni molto confidenzali. Per loro, la giornata del 27 dicembre è iniziata coccolandosi e accarezzandosi sul divano, per poi proseguire in giardino, dove si sono scambiate gesti affettuosi e anche qualche bacio a stampo. A quanto pare, il bacio tra Zeudi e Alfonso D’Apice non ha messo in crisi il loro rapporto, bensì le ha aiutate a ritrovare la complicità.

Grande Fratello, Javier Martinez fa retromarcia su Helena Prestes/ "Non voglio perderla"

Nel giorno di Natale, Zeudi ha sorpreso tutti scambiandosi un appassionato bacio con Alfonso D’Apice. I due avevano già avuto un breve flirt poco prima dell’ingresso di Alfonso al Grande Fratello, ma, una volta riuniti nella Casa, sembravano essere diventati solo amici. Nel frattempo, Zeudi aveva iniziato a provare un interesse per Helena, sviluppando una vera cotta per lei. Addirittura, l’ex Miss Italia era scoppiata in lacrime perché si sentiva non ricambiata dall’influencer brasiliana, che invece si mostrava più distaccata. In più, aveva espresso dei dubbi nei suoi confronti, essendo stata coinvolta emotivamente con altre persone in breve tempo, come Lorenzo Spolverato e Javier Martinez.

Perla Maria Paravia farà la maturità al Grande Fratello?/ I concorrenti la aiutano a studiare, gaffe epiche

Helena Prestes e Zeudi Di Palma intime al Grande Fratello: il bacio con Alfonso D’Apice è un ricordo lontano

Di fronte a tutte queste perplessità su Helena, Zeudi è quindi caduta tra le braccia di Alfonso D’Apice e lo ha baciato. Tuttavia, per entrambi, quel bacio non ha avuto un grande significato. L’ex Miss Italia e l’ex volto di Temptation Island hanno minimizzato il tutto, dicendo che è stato solo un momento di debolezza dovuto alla convivenza nella Casa più spiata d’Italia. Quando poi Zeudi ha raccontato l’accaduto ad Helena, la brasiliana non si è offesa, anzi, è stata molto calma e comprensiva. Addirittura, la gieffina ha persino detto di essersi sentita “in dovere” di baciarlo.

Zeudi Di Palma confessa a Helena Prestes del bacio con Alfonso al Grande Fratello/ La reazione della modella

Nel giro di poche ore, quel bacio è stato dimenticato, dando spazio ad una nuova complicità e intimità tra Helena e Zeudi. I video dei loro baci ed effusioni sono rapidamente diventati virali, conquistando non solo il pubblico italiano, ma anche quello internazionale. La storia tra le “Zelena” ha infatti portato il Grande Fratello ad un nuovo grande successo sui social. Sono in molti a sperare nella nascita di questa coppia, vedendola come una rappresentazione positiva della bisessualità in un programma di punta della Mediaset.