Appena entrata al Grande Fratello 2024 Zeudi Di Palma ha iniziato ad animare le dinamiche della Casa prima ha iniziato un’intensa amicizia con Helena Prestes, poi ha rivelato di essere bisessuale e che quindi l’amicizia con la modella brasiliana poteva evolversi in qualcosa di più profondo ed infine, a sorpresa, il giorno di Natale si lasciata andare a tenerezze e coccole con Alfonso D’Apice fino a far scattare un appassionato bacio. Adesso tuttavia sulla Miss Italia in carica è venuta fuori una nuova indiscrezione clamorosa pare infatti che Zeudi Di Palma ha una fidanzata che l’aspetta dopo il reality.

A lanciare la clamorosa indiscrezione è l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha spifferato non solo che Zeudi Di Palma ha una fidanzata fuori ma anche che il bacio con Alfonso D’Apice è stata pura strategia. “Che sia chiaro una volta per tutte: a lei Alfonso non è mai interessato” ha premesso l’influencer per poi aggiungere: “Lei fuori ha una fidanzata!” E successivamente a chi le chiedeva maggiori dettagli ha aggiunto solo: “Lei fuori ha diverse frequentazioni ed una ragazza.” Non si è però sbilanciata oltre sull’identità né su chi è la fidanzata di Zeudi Di Palma. Quest’ultima, del resto, ha parlato solo di un ex fidanzato con il quale è finita per motivi di gelosia e del fatto che lui non accettasse la sua bisessualità.

Dopo aver rivelato che Zeudi Di Palma ha una fidanzata fuori dal Grande Fratello 2024, Deianira Marzano ha aggiunto cosa pensa del bacio tra Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice: “A lei lui non è mai interessato. Alfonso è sempre stato solo un mezzo per entrare al Grande Fratello. Ora che rischia di uscire, Alfonso diventa un mezzo per restare nella Casa. Ma questo vale anche per lui, perché è evidente che entrambi sanno benissimo di stare portando avanti questa strategia.”

Ed infine sul rapporto tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, invece, l’esperta di gossip ha ammesso che c’è dell’attrazione da parte di entrambe: “Ma scusate, a una a cui piacciono le donne è ovvio che Helena le piaccia! È chiaro che si sarebbe buttata su qualsiasi donna bella ci fosse stata lì. Detto ciò, un’attrazione fisica è una cosa, i sentimenti sono un’altra.” E poi ha concluso: “Una cosa è certa, Alfonso non le interessa né mentalmente né fisicamente.”