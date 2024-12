Che Zeudi Di Palma stia diventando la vera protagonista di questa edizione del Grande Fratello 2024? A quanto pare, la concorrente sta superando di gran lunga Lorenzo Spolverato, regalandoci colpi di scena sensazionali. Nelle ultime ore, infatti, è scattato il bacio tra Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma, che si sono ritrovati insieme sdraiati sul divano in atteggiamenti decisamente passionali. Nonostante sia passato solo un mese dall’ingresso della ragazza nella casa più spiata d’Italia, pare ormai chiaro che sia inserita al pari di tutti gli altri coinquilini.

Helena Prestes, è già finita con Zeudi Di Palma? "Non voglio che soffri"/ "Per me sei sempre una..."

A stupire i fan è stato però il comportamento di Alfonso D’Apice, che dopo la storia con Federica Petagna aveva annunciato di non aver mai avuto una frequentazione con la stessa Zeudi, anche se al momento la passione sembra essere davvero irrefrenabile. L’ex concorrente di Temptation Island aveva però ammesso che tra di loro c’era stato un semplice bacio, ma “nulla di serio e nemmeno una conoscenza”, per citare le sue parole. Forse per non dare troppo nell’occhio, all’inizio del programma i due non si sono frequentati molto, eppure ad oggi le carte in tavola sembrano essersi completamente ribaltate.

Zeudi Di Palma e Helena Prestes, crisi di coppia? Pianto improvviso/ "Secondo me non corrisponde..."

Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice, bacio vero o strategia?

Scatta il bacio tra Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice. Dopo un solo mese dall’entrata nella casa più spiata d’Italia, la bellissima modella ha già lasciato il segno. I fan restano stupiti per il cambio di rotta della ragazza, che la scorsa notte ha pianto per i sentimenti non ricambiati di Helena Prestes, per la quale si era a suo dire invaghita. Le due avevano avuto una lunga conversazione notturna in cui hanno chiarito le reciproche posizioni. Di certo nessuno si aspettava che il giorno dopo sarebbe successo questo con l’ex della Petagna.

Lorenzo Spolverato in crisi al Grande Fratello, le lacrime e la confessione/ "Mi manca Shaila, ma non..."

“Eh vabbè eccoci qui. Mio Dio, io mi caccio sempre nei guai, è una cosa allucinante” ha esordito la ragazza dopo aver baciato Alfonso, “Sono sempre la stessa. Vabbè dai io direi che è meglio se adesso ci andiamo a prendere una tisana”. Chiaramente sul web questo gesto non è passato inosservato e spuntano commenti di ogni genere che hanno come oggetto principale il “limone inaspettato”. Alcuni seguaci del Grande Fratello 2024, infatti, sono convinti che Zeudi Di Palma abbia le idee poco chiare sui suoi sentimenti: “Mi dispiace solo per Helena, quando lo scoprirà”, scrive un utente. Ed effettivamente la reazione della modella potrebbe stupirci non poco!