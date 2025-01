Zeudi Di Palma contro Maxime Mbanda al Grande Fratello

Alta tensione nella casa del Grande Fratello dove la convivenza sta diventando sempre più difficile. Se Eva Grimaldi e Stefania Orlando hanno trovato un punto di incontro ritrovando la serenità, così non è per Zeudi Di Palma e Maxime Mbanda che non riescono a riappacificarsi. I due concorrenti si sono nominati a vicenda nel corso dell’ultima puntata e tra i due sono volate parole forti. Secondo l’ex Miss Italia, infatti, il rugbista, nel nominarla, avrebbe dato una motivazione falsa andando a ripescare una situazione che era stata già chiarita. Al termine della puntata, tra i due è scoppiata la lite sotto lo sguardo degli altri coinquilini che hanno provato a comprendere meglio la causa del litigio.

“Non c’è bisogno di parlare…Non bisogna dare luce su una cosa chiusa…”, ha sbottato Zeudi. Maxime, però, non è stato dello stesso parere e ha invitato Zeudi a chiarire la discussione avuta giorni fa. L’ex Miss Italia, però, ha reagito duramente a tale richiesta. “Io penso tu sia ridicolo quando metti in mezzo cose non vere…”.

Zeudi Di Palma e Maxime Mbanda: duro scontro al Grande Fratello

Sicura delle proprie idee, Zeudi non ha fatto un passo indietro ed è rimasta ferma sulla propria posizione puntando il dito contro Maxime il quale, di fronte agli insulti dell’ex Miss Italia, ha controbattuto così – “Io non penso che tu sia ridicola…Non mi abbasso a questo livello…Io non ti ho insultato…”. Furiosa, l’ex Miss Italia non è rimasta in silenzio dando il via ad un altro botta e risposta dai toni abbastanza accesi.

“La sai l’etimologia della parola ‘ridicolo’? Una persona che in quel momento ha avuto poco conto dell’altra…”, ha sbottato Zeudi. Maxime ha però immediatamente controbattuto: “Questo è il significato…L’etimologia e il significato sono due cose diverse, visto che vuoi fare la precisa…”.

