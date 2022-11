Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021/ “Cresciuta senza padre, devo tutto a mia madre”

Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Generazione Z”, la trasmissione di Rai Due condotta da Monica Setta e dedicata alle “nuove leve” e al loro mondo. La ragazza ha ripercorso la sua storia personale, fatta di momenti tutt’altro che spensierati: “Poco tempo dopo la mia nascita, mio papà Pasquale se ne andò di casa – ha esordito –. Ci ritrovammo tutti a vivere con mia nonna a Scampia. Mia madre dovette crescere tre figli da sola e sin da piccola ho imparato il senso del sacrificio: mamma cucinava per noi e non riusciva a farlo per se stessa”.

Pietro Tartaglione/ "Non andrei all'Isola dei Famosi con mia moglie Rosa Perrotta"

La famiglia di Zeudi Di Palma ha quindi dovuto fare fronte a “grandi difficoltà economiche: mio padre non ci ha mai aiutato a livello finanziario, ma io non lo giudico per questo. Fondamentalmente posso dire che non lo conosco: l’avrò visto 2-3 volte durante il percorso della mia vita, ma è sempre stato solo un momento… Quando sono diventata Miss Italia, lui si è fatto sentire, ma è facile ritrovarsi nei momenti di gioia”.

VALERIO SCANU: CHI È, COMING OUT E MALATTIA/ "Ho avuto un tumore, mi hanno asportato mezzo polmone"

ZEUDI DI PALMA, MISS ITALIA 2021: “A SCAMPIA SI SCEGLIE COME VIVERE, MIA MADRE MI HA INDIRIZZATO BENE”

Nel prosieguo del suo intervento a “Generazione Z”, Zeudi Di Palma ha proseguito la sua narrazione evidenziando che, pur essendo una realtà complicata sotto molti aspetti, “a Scampia si sceglie come vivere. Mia madre mi ha indirizzato bene, dandomi un forte senso di responsabilità. Mi svegliavo presto per andare a scuola, facevo tanti chilometri a piedi. Ho fatto tanti sacrifici e credo ne sia valsa la pena”.

Peraltro, Zeudi Di Palma ha vinto quattro concorsi di bellezza prima di Miss Italia. Quando si è iscritta al contest più celebre d’Italia, “stavo vivendo un periodo cupo per colpa della pandemia e ho deciso di provarci. Ero molto insicura, sono andata a Miss Italia solo per partecipare. La vittoria mi ha preso alla sprovvista: ho vissuto un cocktail di emozioni! Volevo abbracciare subito mia madre, che però era rimasta a Scampia per le restrizioni Covid. Ho rimediato quando sono tornata a casa”.

LUIGI CALCARA, CHI È IL COMPAGNO DI VALERIO SCANU/ "Ci siamo conosciuti sui social. Un commento a una foto…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA