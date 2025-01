Durante il cenone di Capodanno, Zeudi Di Palma del Grande Fratello 2024 è crollata alzandosi dalla sedia e andando a piangere sul divano. I concorrenti non si sono accorti subito che l’ex Miss Italia non era più a tavola, ma Amanda Lecciso ad un certo punto si è resa conto che la ragazza era crollata sul divano con le mani sul viso. Zeudi Di Palma ha subito raccontato che le manca tanto la sorella, e che questo clima di festa le ha ricordato la famiglia.

Con la sorella ha spiegato di avere un rapporto complicato. “È f**a come te?“, le ha chiesto Amanda Lecciso. E Zeudi ha risposto che è molto più bella di lei. Poi, anche Helena Prestes le ha raggiunte sul divano accortasi che l’amica stava vivendo un momento difficile. Le tre si sono abbracciate e hanno consolato la ragazza, visibilmente nostalgica della sua famiglia. “Forse è stata una canzone che gliel’ha ricordata“, hanno detto alcuni concorrenti che si trovavano a cena, capendo subito che l’ex Miss stava passando un momento difficile.

Non si sa molto su chi sia la sorella di Zeudi Di Palma, se non che si chiama Asia e studia all’Accademia di Belle Arti. Quello che si sa, è però che la Miss ha avuto un’infanzia molto difficile. A soli due anni è rimasta sola con la madre Maria Rosaria Marino e i suoi due fratelli, Asia e Giuseppe. Il padre aveva infatti abbandonato improvvisamente la famiglia, lasciando la moglie da sola a crescere i tre figli. Non a caso oggi il legame tra la gieffina e la mamma è profondissimo e più volte ha dichiarato di vederla come il suo idolo.

La mamma di Zeudi di Palma è anche impegnata nel sociale: ha fondato un’associazione chiamata “La Lampada di Scampia”, e si occupa di aiutare i ragazzi giovani del difficile quartiere. “I ragazzi qui devono fare il doppio della fatica per emanciparsi da certi contesti, e proprio per questo lo Stato dovrebbe essere più presente per aiutarli”, aveva detto la stessa Zeudi Di Palma in un’intervista. Al momento, dunque, non si sa altro su sua sorella Asia, ma visto lo sfogo della ragazza potremmo sperare in un intervento di Alfonso Signorini per chiarire la situazione e chissà, farle incontrare per riabbracciarsi.