Zeudi Di Palma è entrata in punta di piedi al Grande Fratello 2024 ma in pochi giorni è riuscita nell’ardua impresa di conquistare l’attenzione dei fan del reality. Non ci è riuscita unicamente per la sua personalità, per il suo modo di essere che vive di sfumature che ancora dobbiamo apprendere; la curiosità ha raggiunto il picco per il suo inatteso coming out e soprattutto per la tenera liaison con Helena Prestes con la quale però la situazione, rispetto a qualche giorno fa, sembrerebbe più difficoltosa di quanto immaginato.

Cristina Bracci, chi è la mamma di Lorenzo Spolverato/ "Ha scritto una lettera al figlio dopo il suo crollo"

Quello al Grande Fratello 2024 non è stato il primo coming out di Zeudi Di Palma; lei stessa ha infatti spiegato come si trattasse della sua prima volta sotto i riflettori ma non una novità in famiglia dato che, ai genitori, ha palesato il suo orientamento sessuale già 4 anni prima. “E’ successo nel 2020, mi sono lasciata con il mio fidanzato ed anche con lui ho fatto coming out. Lui non accettava questa cosa; era molto geloso… Quando gli ho detto: ‘Mi piacciono anche le donne’ non l’ha presa come speravo ed a quel punto ci siamo lasciati”.

Grande Fratello 2024, 20a puntata/ Diretta: Non è la Rai contro Le Monsè

Zeudi Di Palma e il ‘doppio’ coming out: “In famiglia l’avevo già detto, la mamma…”

Ma quale è stata la reazione della mamma Mariarosaria Marino al coming out di Zeudi Di Palma, concorrente del Grande Fratello 2024? Su questo non abbiamo racconti fatti dalla diretta interessata ma si può intuire, grazie alla bellezza del rapporto più volte menzionato, che il feedback sia stato più che positivo. L’amore di una madre non conosce vincoli, etichette; la felicità dei propri figli viene prima di qualsiasi barriera sociale. La positività della reazione della mamma di Zeudi Di Palma al coming out la si può evincere anche da un discorso della concorrente fatto ad Helena Prestes dove appunto spiegava: “… Purtroppo ci sono tante persone che non parlano, magari hanno una madre un po’ rigida, anche se il tabù sta svanendo ed è importante che se ne parli”.