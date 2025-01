Il rientro di Helena Prestes al Grande Fratello è stato pieno di colpi di scena. Dopo l’annuncio di Alfonso Signorini la ragazza ha cacciato un urlo di gioia e ha ringraziato i fan del reality che l’hanno votata per rivederla protagonista delle dinamiche della casa. Peccato che dopo l’entusiasmo iniziale la modella brasiliana si sia trovata davanti una sorpresa totalmente inaspettata. Cos’è successo?

Alfonso Signorini ha invitato Helena Prestes in confessionale in attesa di farla rientrare ufficialmente nella casa. Il patto era quello di non dire subito agli altri di essere una nuova concorrente. Prima di darle il lasciapassare, però, ha mostrato un video sia a Zeudi Di Palma che a Javier Martinez in contemporanea con la modella. Nelle clip si è vista l’ex Miss Italia nel letto con il pallavolista mentre si scambiavano effusioni e frasi piuttosto intime come: “Mi piace il tuo odore“, e ancora, “Mi sento una briciola nelle tue braccia“. Helena Prestes dopo aver visto le immagini si è detta stupita e scioccata.

Un bel rientro per Helena Prestes, che si è vista scorrere davanti agli occhi i fotogrammi di Javier Martinez per il quale aveva un debole, e la sua cara amica Zeudi Di Palma, che ha “approfittato” della situazione per lasciarsi andare nelle braccia del bell’argentino. Helena Prestes aveva gli occhi fuori dalle orbite, e la sua espressione facciale ha fatto capire una grossa delusione interna dopo aver visto questo “tradimento” durante la diretta di giovedì 23 gennaio. Quello che è successo dopo, è stato però ancora più inaspettato.

La reazione di Helena Prestes a quello che ha visto nelle immagini andate in onda in puntata è stata sorprendente. La modella, infatti, ha deciso di rientrare nella casa del Grande Fratello mantenendo la calma e la tranquillità. Dunque, una volta che li ha visti dal vivo ha deciso di abbracciarli e gioire per averli finalmente raggiunti dopo tanto tempo. “Siete imbarazzati?“, ha chiesto la ragazza vedendoli irrigiditi dopo essersela trovata davanti. Loro hanno ammesso di esserlo, anche se poi grazie all’intermediazione di Alfonso Signorini l’ex Miss Italia ha messo a posto le carte sul tavolo: “Ho capito che il mio cuore va a Helena, con Javier è stato solo un momento così…“.