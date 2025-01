Zeudi Di Palma scopre da Javier Martinez le accuse di alcuni coinquilini al Grande Fratello

Continua a tenere banco il turbolento rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello. Dopo un repentino avvicinamento con tanto di coccole e atteggiamenti complici, il loro legame si è raffreddato e la modella brasiliana teme che la coinquilina si sia avvicinata a lei non spinta da un reale interesse. A far precipitare le cose è stato l’avvicinamento di Zeudi a Javier Martinez, con tanto di coccole e baci notturni, mentre la Prestes era temporaneamente fuori dal gioco prima del suo ripescaggio.

Ora in Casa alcuni credono che Zeudi si sia mossa con scaltrezza, entrando nel reality con l’immediato obiettivo di avvicinarsi a Helena. A rivelarglielo è Javier Martinez che, come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, si è confidato con lei a letto, nel cuore della notte. Il pallavolista le ha infatti rivelato che, durante la recente cena fatta in Tugurio, alcuni coinquilini avrebbero fatto alcuni commenti su di lei mettendo in dubbio la sua lealtà.

Zeudi Di Palma in crisi, Javier la consola: “Non penso tu sia furba“

“Premetto che è una cosa che io non penso, per niente“, si spiega subito Javier Martinez, prendendo le distanze da tali commenti che accuserebbero Zeudi Di Palma di furbizia per il suo avvicinamento a Helena Prestes non appena entrata nella Casa del Grande Fratello. Poi, in merito a tali commenti, aggiunge: “Si diceva che, forse, tra le tante possibilità, tu sia entrata qui puntando un po’ Helena“. L’ex Miss Italia però nega, anzi, spiega di aver voluto avvicinarsi alla Prestes proprio perché aveva visto da parte sua un’apertura: “Lei mi cercava la mano”.

Resasi conto di quello che alcuni coinquilini penserebbero di lei, Zeudi si sfoga con Javier, il quale tenta di consolarla: “Adesso prova a rilassarti un po’, non pensare a queste cose“. Poi, vedendola ancora abbattuta, ribadisce la sua linea di pensiero: “Io non penso che tu sia furba“. I due coinquilini alla fine si stringono in un lungo abbraccio consolatore.