ZOE MALLUCCI, CHI È?/ Dopo Ciao Darwin torna come tentatrice a Temptation Island Vip

Zoe Mallucci è una delle single della nuova edizione di Temptation Island Vip. Il suo nome compare nella rosa pubblicata dal programma, che include donne e uomini più o meno famosi e più o meno amati. Zoe nasce a Roma nel 1998. A 21 anni partecipa per la seconda volta a una trasmissione televisiva. In passato, infatti, è stata la volta di Ciao Darwin, dove ha incassato numerosi consensi e complimenti. La Mallucci lavora come modella e showgirl, ma non ha abbandonato gli studi. Dopo la maturità linguistica si è iscritta all’Università La Sapienza, e il suo obiettivo più prossimo è la laurea in Scienze del Turismo. La sua passione è da sempre per gli usi, i costumi e le tradizioni dei popoli, dunque la scelta è stata scontata. Il suo sogno è lavorare nel settore delle pubbliche relazioni, anche se per il momento si destreggia bene nel mondo dello spettacolo.

Chi è Zoe Mallucci, single di Temptation Island Vip

La vita privata di Zoe Mallucci è avvolta da un alone di mistero. Essendo nuova agli ambienti del gossip non ha avuto modo di farsi conoscere più di tanto. Incognita anche sul nome del suo ex (semmai ce ne fosse stato uno), e anche Instagram non sembra aiutare a svelare l’arcano. Di sicuro, però, di recente non ha vissuto nessuna storia importante. Come si può evincere dai suoi profili social, la Mallucci è un’appassionata di fitness e di squat. Ama viaggiare e trascorrere del tempo con gli amici, in particolare con un certo Luca Adrian. Il suo tratto distintivo è la lunga chioma bionda, perché “Life’s too short to stay brunette” (“La vita è troppo breve per restare bruna”).

© RIPRODUZIONE RISERVATA