Zoe Mallucci/ Video, ha conquistato Andrea Ippoliti? (Temptation Island Vip)

Zoe Mallucci ha fatto breccia nel cuore di Andrea Ippoliti

Zoe Mallucci ha di sicuro fatto breccia nel cuore di Andrea Ippoliti, il fidanzato di Nathalie Caldonazzo. Fra i due la passione è più che evidente e non solo per via di quelle mani che si intrecciano spesso e volentieri. Come abbiamo visto nella puntata della settimana scorsa, i due sembrano pronti a spingersi ben oltre di una semplice coccola o un rapporto affettuoso. Anche se Andrea ha sottolineato alle altre single di non star facendo nulla di male, sappiamo bene che Zoe non lo lascia per nulla indifferente, anzi. E lo stesso prova la Tentatrice, attratta a livello fisico dal fidanzato della Caldonazzo. “Mi dai tranquillità, lei mi dà agitazione”, dice Andrea in uno dei momenti più tranquilli, parlando della differenza fra la Single e la fidanzata. La situazione però è andata ben oltre, come ha potuto verificare Nathaly durante il suo secondo falò. “Sembra che stiamo facendo i fidanzatini”, dice lui a Zoe, che ammette di avere la stessa impressione sul loro legame. E queste sono solo le parole più blande che i due si sono scambiati in giardino, abbracciati. La frase di lui “qual è il tuo punto erogeno?” non lascia invece spazio a dubbi sulle sue intenzioni, nè sul fatto che Zoe trovi intrigante anche questo suo modo di fare. “L’ombelico”, risponde infatti la ragazza senza alcuna esitazione. Clicca qui per guardare il video di Zoe Mallucci e Andrea.

Zoe Mallucci, Temptation Island Vip: si è spinta ben oltre?

Zoe Mallucci potrebbe essersi spinta ben oltre rispetto a quanto abbiamo visto nell’ultima puntata. Temptation Island Vip presto permetterà ad Andrea Ippoliti di scegliere se presentarsi al falò di confronto oppure no. Sappiamo infatti che Nathalie Caldonazzo deciderà di convocare il fidanzato a rapporto, dopo aver sopportato a lungo i suoi modi di fare libertini. Questo però ci dà l’idea di intuire che Zoe farà ulteriori passi avanti con il fidanzato della Caldonazzo e che non si fermerà a brevi incontri fugati nella casa delle Single, come è accaduto nella scorsa puntata. Stasera forse fra i due scatterà quel bacio che secondo la fidanzata di Andrea in realtà sarebbe già avvenuto. Se Nathaly ha resistito finora e non ha reputato giusto chiamare Ippoliti al falò, nonostante tutti i video compromettenti, deve essere di certo per qualcosa di più grave che accadrà nell’appuntamento di stasera. Anche se non è escluso che in realtà la fidanzata di Andrea abbia sciolto le briglie in base alla decisione dell’amica Anna Pettinelli di chiedere il falò di confronto con il suo fidanzato. I fan intanto danno già per scontato che Zoe abbia tolto ogni tipo di freno, seppur blando, e che succederà qualcosa di eclatante con Ippoliti, forse un’esterna con qualche incursione in camera da letto. Sarà davvero così?

© RIPRODUZIONE RISERVATA