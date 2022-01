ZOLA/ Il viaggio nella prostituzione Usa raccontato come su un social network

Con il cambiare delle comunicazioni sociali e personali cambia di conseguenza il gesto di raccontare. Nel 2015 su Twitter appare una serie di tweet che raccontano una rocambolesca vicenda, a quel thread (la serie di post e discussioni a partire da un unico tema) e ai protagonisti coinvolti Rolling Stone ha dedicato un articolo e da quell’articolo è nato Zola, o @zola, film che è stato un piccolo caso del mondo indie statunitense, opera seconda della regista Janicza Bravo.

DON BOSCO/ Il film (e i sogni) senza "effetto santino"

Protagonista è la Zola del titolo (Taylour Paige), cameriera che viene coinvolta in un tour di pole dance dalla ballerina Stefani (Riley Keough); nel tour ci sono anche X (Colman Domingo), impresario, ma in realtà una sorta di protettore, e Derrek (Nicholas Braun), e non si tratta di un semplice giro di locali per ballare, ma sarà un viaggio paradossale tra le pieghe della prostituzione Usa.

La tortura della freccia/ Su Rete 4 il film con Rod Steiger

Bravo, assieme Jeremy O. Harris, parte dall’articolo di David Kushner e dai tweet di Asiah King – la vera Zola – per scrivere una commedia drammatica che sceglie la via dell’originalità insistita e ricercata per rendere con le immagini la frammentarietà del nuovo modo di raccontare e raccontarsi che i social network hanno portato con loro e al tempo stesso cercare uno sguardo adeguato alla messinscena del sesso e dei corpi nell’epoca in cui il porno è divenuto di massa e il sesso a pagamento materia virale.

Niente di futuristico, anzi, Zola vuole riconnettersi con un modo di fare cinema e costruire immagini che sembra venire da un’altra epoca e che cerca un altro mondo rispetto allo squallore del racconto: colori pastello impressi in pellicola dal direttore della fotografia Ari Wegner, note fiabesche e oniriche a puntellare ironicamente set e luoghi disperate, la rilettura del cinema dedicato al White trash, ovvero i bassifondi sociali bianchi, e alla sottocultura gangsta di origine afroamericana, attraverso elementi estetici che ribaltino la povertà e al contempo ne diano una visione critica. E, soprattutto, Bravo riesce a concepire e comporre un’idea di racconto per immagini perfettamente consapevole della natura digitale da cui quel racconto nasce: Instagram, Twitter, Snapchat e andando avanti di app in app, la regista riesce a spezzare di continuo il ritmo, creando però un andamento che renda organico lo spezzamento, i colori e i filtri sono usati con inventiva elegante, i suoni e le musiche di Mica Levi si mescolano in un flusso sonoro perfetto per l’epoca dello scrolling su TikTok.

L'arma della gloria/ Su Rete 4 il film con Stewart Granger

Questa complessa e raffinata elaborazione di stili, permette al film di poter affrontare il proprio tema senza cadere nelle trappole che argomenti come la prostituzione aprono sotto i piedi di chi li maneggia: lo sguardo femminile e il modo alternativo di concepire le sequenze e le inquadrature permettono alla regista di smitizzare la prostituzione, di toglierle di dosso la tragicità moralistica con cui sempre è raccontata e al tempo stesso di mostrare i corpi delle attrici senza morbosità, ma ragionando ironicamente sulla vacuità della perfezione, ribaltando anche gli statuti di verità che in automatico associamo ai racconti in prima persona.

Zola (disponibile a noleggio su tutte le piattaforme) è davvero una sorpresa avvincente e a tratti illuminante, che usa la frivolezza per generare pensiero, che lavora su inquadrature che esplorano il potenziale dell’immagine come oggetto e afferra così il senso profondo, inquietante o ispiratore dipende dagli usi che se ne fanno, dei nuovi media, il loro rapporto cangiante con la parola, il pensiero, la concretezza dei gesti. Che tutto passi dal sesso e dall’erotismo, più che un segno dei tempi, è una riflessione sugli esseri umani (maschi, di solito).

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA