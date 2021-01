Zona arancione oggi, regole/ Lombardia Veneto E.R. Calabria Sicilia: cosa si può fare

Da oggi 11 gennaio 2021 le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia entrano ufficialmente in zona arancione: o meglio, vi rimangono visto che nell’ultimo weekend vigeva ancora il provvedimento del Decreto “ponte” anti-Covid che imponeva fascia arancione a livello nazionale. Con la nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza lo scorso venerdì – al termine della cabina di regia anti-Covid – le 5 Regioni di cui sopra restano in zona a rischio moderato-alto con restrizioni e chiusure che permangono almeno per i prossimi 15 giorni (salvo cambiamenti nel prossimo monitoraggio venerdì prossimo).

In attesa di conoscere nel prossimo Dpcm (16-31 gennaio) le eventuali nuove specifiche regole che si aggiungeranno a quelle già esistenti – sistema di fasce a colori, criteri Rt e coprifuoco – in Lombardia, Veneto, Emilia, Calabria e Sicilia vigeranno nome stringenti per evitare la circolazione del Covid-19 su scala locale: per questo motivo, coprifuoco tra le 22 e le 5 sempre attivo, divieto di uscire dalla propria Regione (se non con autocertificazione, qui il modulo stampabile e tutte le casistiche) e bar-ristoranti ancora chiusi se non per asporto-domicilio (sempre consentito fino alle 22).

ZONA ARANCIONE: COSA SI PUÒ FARE DA OGGI

Sul fronte spostamenti – detto dell’impossibilità di uscire fuori dalla Regione, se non per comprovate esigenze (lavoro, necessità, salute) – sono permessi senza vincoli e senza autocertificazione su tutto il territorio del proprio Comune, a patto di rispettare il coprifuoco: è possibile dunque andare a visitare amici, parenti, conoscenti ma solo se risiedono nello stesso Comune. Le eccezioni-deroghe scandite dal Decreto Covid restano: assistere persone non autosufficienti, andare a trovare i propri figli minorenni se si è separati o divorziati dall’affidatario, accompagnare i figli dai nonni e riprenderli all’inizio o alla fine della giornata di lavoro.

Ma anche spostamenti fuori Comune sono permessi in zona arancione se ci si trova in territorio con meno di 5mila abitanti ed entro i 30 km di raggio di movimento (con divieto di raggiungere i capoluoghi di provincia): sulle seconde case, per gli abitanti di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia sarà possibile dirigersi verso la propria abitazione ma solo se all’interno della stessa regione. Resta sempre consentito il ritorno nel proprio domicilio-abitazione-residenza senza vincoli di Comuni-Regioni, rispettando però le ore del coprifuoco. La maggior parte dei negozi rimane aperta, mentre sono chiusi i centri commerciali nel weekend.



