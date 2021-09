Zucchero “Star in the star”, gli indizi: chi è?/ Lo sto imitando Adriano Pappalardo?

Chi potrebbe imitare Zucchero a “Star in the star”?

Nella trasmissione Star in the star non sono tanti i concorrenti che somigliano a Zucchero per struttura fisica e vocalità. Non è un’impresa difficile, ma è necessario essere dotati di alcune caratteristiche particolari, come la prestanza fisica e il timbro. Il personaggio più adatto è Adriano Pappalardo, il quale possiede un’altezza e doti vocali simili. La voce graffiante di Pappalardo potrebbe davvero essere confusa con quella di Zucchero.

FINO ALL'ULTIMO BATTITO/ Anticipazioni e diretta 23 settembre: Paolo muore?

L’artista è stato tante volte imitato in Tale e Quale Show, nell’edizione del 2020 è stato Luca Ward a esibirsi nel brano Senza una donna, suscitando il parere favorevole dei giudici. Filippo Bisciglia nel 2018 ha cantato X colpa di chi, con un risultato non molto lodevole. Anche il comico Sergio Friscia si è trasformato in Zucchero e in quel caso è stata l’ironia l’arma vincente.

STAR IN THE STAR/ Concorrenti, diretta, eliminati: Pucci punta Brunetta (2a puntata)

Zucchero, la sua carriera e caratteristiche fisiche: indizi importanti per scovar l’imitatore a “Star in the star”

Zucchero è il più grande blues man italiano, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, ha avuto il privilegio di duettare con grandi artisti internazionali grazie alla particolarità della sua voce graffiante. La vocalità di Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, evoca i più grandi interpreti della black music. Spaziando dal blues, al soul, al pop l’artista è riuscito ad ottenere un successo straordinario in tutto il mondo e il suo tratto distintivo, oltre al timbro vocale, è l’ironia con cui si approccia a tutti i generi. Non solo rhythm and blues ma anche le ballate più soft, la sua è una musica che cattura il pubblico più disparato.

X Factor 2021, audizioni 2a puntata/ Concorrenti e diretta: Fellow e Mira da standing ovation

Zucchero è di media statura e possiede un peso corporeo che varia anche se la sua forma fisica è sempre ben esaltata dal look che adotta da sempre. Si potrebbe definire iconico nel modo di vestire, il suo abbigliamento sempre curato è uno dei motivi del suo successo. Ama lo stile pratico e casual, ricercato e trasandato insieme. L’accessorio a cui non può rinunciare è il cappello. Possiede una svariata quantità di copricapi, infatti, li indossa sempre, non solo durante i concerti e apparizioni tv, ma anche nel suo quotidiano. Gli occhiali scuri e la giacca sono gli altri elementi inconfondibili del suo stile. Zucchero è un vero animale da palcoscenico, ama muoversi e trascinare il suo pubblico, non è mai fermo sul palco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA