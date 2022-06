Vadim Repin e Anja, marito e figlia di Svetlana Zakharova/ Com’è nata la storia d’amore?

Chi è Vadim Repin e com’è nata la storia con Svetlana Zakharova

Vadim Viktoriv Repin è il marito russo dell’étoile Svetlana Zakharova. Classe 1971, ha sempre amato la musica e a soli 17 anni ha trionfato alla Queen Elisabeth Competition di Bruxelles. Una carriera brillante, grande fama ma anche grandi collaborazioni, come quella con il direttore Riccardo Muti. Prima della relazione con la ballerina, Repin aveva avuto un precedente matrimonio importante con Caroline Diemunsch e dal loro amore era nato il suo primogenito Leonardo, nel 2006.

Danza con me, Roberto Bolle/ Diretta replica 18 giugno 2022: la dedica a Carla Fracci

Svetlana aveva raccontato il loro primo incontro al Corriere della Sera: “A Mosca a un gala. Vadim suonava la Carmen Fantasie di Waxman, io avevo appena interpretato la Carmen di Alonso. Folgorata dalla sua interpretazione sono andata a congratularmi. Quel suono mi aveva fatto vibrare l’anima”. Sempre al Corriere, di recente, Svetlana in merito alla sua relazione ha affermato: “Ci comprendiamo l’un l’altra come non potrebbe fare nessun’altra persona al mondo. Da questa profonda empatia nasce la nostra intesa in scena in questo spettacolo che fonde balletto e musica. È un format che abbiamo inventato noi, è unico al mondo, ci rappresenta”.

Roberto Bolle/ L'obiettivo dell'etoile: far conoscere il ballo

Svetlana Zakharova parla della figlia Anja e del periodo di lockdown in famiglia

Il 17 febbraio 2011 Vadim Repin e Svetlana Zakharova sono diventati genitori di Anja. Per la ballerina, sua figlia è diventata il centro del suo mondo e per il tipo di lavoro che fa ha anche vissuto in modo particolare la gravidanza, sentendo pian piano il suo corpo cambiare. Sulla figlia Anja, l’étoile aveva dichiarato al Corriere della Sera: “La maternità è qualcosa di magico. Nulla più è stato identico. Cambiata come donna e artista. Ogni ruolo, ogni movimento; in scena differente anche il rapporto fisico con i partner… Il corpo ha iniziato a vibrare in maniera differente, anche rispetto alla musica. Se di giorno ho prove, o una recita la sera, appena rientro a casa penso solo a lei. Mi rendo conto di essere permissiva, ma mi sento in colpa per le mie assenze”.

Roberto Bolle/ "Ho vissuto anni di grande sacrificio, per me è stato difficile ma…"

Anja pratica sport e se dovesse diventare una ballerina, Svetlana ne sarebbe molto felice ma ovviamente è una scelta che deve fare lei, attualmente pratica ginnastica in dei campus intensivi. Il lockdown è stato difficile ma guardando il lato positivo, i tre hanno trascorso un mese completo insieme, una cosa bellissima se si pensa che a causa delle loro carriere, Vadim, Svetlana e Anja non passano spesso molto tempo insieme.











© RIPRODUZIONE RISERVATA