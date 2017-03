CLOCHARD BRUCIATO VIVO/ Palermo, Marcello Cimino: la sorella, "chi l'ha fatto non è una persona" (12 marzo)

CLOCHARD BRUCIATO VIVO A PALERMO, MARCELLO CIMINO: LA SORELLA, "CHI L'HA FATTO NON È UNA PERSONA" (12 MARZO) - La vicenda del clochard bruciato vivo a Palermo ha sconvolto l'opinione pubblica italiana. Il video del killer che prima gli lancia addosso del liquido infiammabile e poi appicca il fuoco su Marcello Cimino sta diventando virale. Ma a scuotere le coscienze è anche il dolore della sorella del sentatetto ucciso, Patrizia, che ad Adnkronos chiarisce tra le lacrime l'identikit dell'assassino:"Sangue mio, come hanno potuto farti questo? Mio fratello era una brava persona. Non meritava di essere bruciato vivo. Chi l'ha ucciso non è una persona umana". La donna, evidentemente provata, ha tenuto a sottolineare che il fratello non era stato lasciato solo dalla famiglia:"Mio fratello aveva una casa in cui abitare, ma da qualche tempo aveva deciso di dormire qui, alla missione dei Cappuccini. E' stata una sua scelta". Patrizia Cimino ha ammesso di aver visto il video in cui il fratello viene bruciato vivo:"Ma che uomo è uno che brucia viva un'altra persona? Mio fratello non aveva mai fatto del male a nessuno. Aveva deciso di venire qui dopo la separazione. Non capisco tutta questa ferocia". Le parole di Patrizia Cimino sono precedenti alla notizia dell'arresto di Giuseppe Pecoraro, benzinaio 45enne che ha confessato all'Ansa di essere stato lui a dare fuoco al clochard per motivi di gelosia. L'uomo infatti, da poco separatosi dalla moglie, sospettava che la donna avesse una storia proprio con Marcello. Nonostante la confessione del killer, non può non risuonare nella testa il mantra ripetuto dalla sorella del senzatetto:"Marcello era una brava persona, come si fa a morire così? Non lo capisco".

