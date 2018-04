Tiangong 1, stazione spaziale cinese in caduta/ Italia ultime notizie, impatto il 2 aprile? Orari, nuova mappa

Tiangong 1, stazione spaziale cinese in caduta: Italia, possibile impatto il 2 aprile. Orari e mappa aggiornata: le ultime notizie sul rientro sulla Terra del satellite

01 aprile 2018 Silvana Palazzo

Tiangong 1, stazione spaziale cinese in caduta

La caduta della stazione spaziale cinese Tiangong-1 si fa attendere: la previsione di rientro in atmosfera è stimata per le 00.34 del 2 aprile, con una finestra di incertezza tra le 5 e le 10 ore. L’aggiornamento è arrivato dopo l’incontro tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la Protezione Civile. La caduta, dunque, di Tiangong-1 dovrebbe slittare di un giorno. Rispetto alle ipotesi fatte in precedenza, si possono escludere le regioni Liguria ed Emilia Romagna. Le previsioni comunque sono soggette a continui aggiornamenti a causa del comportamento della stessa stazione spaziale rispetto all’orientamento che assumerà nello spazio e agli effetti che la densità atmosferica imprime agli oggetti in caduta, oltre che a quelli legati all’attività solare. Per ora le probabilità che uno o più frammenti di Tiangong-1 possano cadere sul territorio italiano corrisponde allo 0,2%. Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione Civile, valuterà la convocazione del Comitato Operativo nazionale per prendere le dovute decisioni in base agli aggiornamenti del tavolo tecnico riunito in seduta permanente.

GLI ORARI E LA MAPPA DI “RIENTRO”

L’orario di rientro nell’atmosfera di Tiangong-1 è cambiato, così come è stato aggiornata la mappa delle regioni che potrebbero essere toccate dalla discesa incontrollata della stazione spaziale cinese. Di fatto ci sono quattro finestre temporali, nel giro che il satellite sta compiendo attorno al mondo, che potrebbero interessare l’Italia. «La prima opportunità di rientro va tra le tra le 4.25 e 4.55 ora italiana», spiega Borrelli, come riportato da Il Mattino. E questa è la fascia che passa sotto la Sicilia. La seconda fascia va dalle 5.58 alle 6.28 e riguarda un'area compresa tra Roma, L'Aquila e Pescara fino a scendere verso Napoli, Avellino, Foggia e Barletta. La terza fascia invece ha uno spazio temporale che va dalle 7.30 alle 8, che tocca Toscana, alto Lazio, Umbria e Marche. L'ultima fascia, dalle 9.02 alle 9.32, tocca Sardegna e parti della Sicilia e della Calabria. «Le ultime due fasce sono le meno probabili», aggiunge Claudio Portelli, dirigente tecnologo dell’Asi.

NON C'È MOTIVO DI PREOCCUPARSI

Le persone non hanno motivo di preoccuparsi, con queste parole l'ufficio cinese responsabile della progettazione di voli spaziali con equipaggio (CMSEO) ha fatto sapere via social. Questo tipo di stazione spaziale offrirà all'uomo solo uno "splendido spettacolo, una pioggia di meteore nel bel cielo stellato". Secondo gli esperti cinesi sembra che la stazione spaziale non si schianterà sulla terra ma si disintegrerà nell'atmosfera e il rischio che un essere umano venga investito da detriti spaziali di oltre 200 grammi è uno su 700 milioni. Tiangong 1 sarà quindi ricordata per la sua pioggia spettacolare e non per devastazione o altro visto che la maggior parte dei frammenti si disperderà nell'aria e un piccolo numero cadrà relativamente lentamente prima di schiantarsi, probabilmente in mare. La AFP fa sapere che "Sarà equivalente alla caduta di un piccolo aereo." Solo "una serie di palle di fuoco" questo è quello che attende le persone che alzeranno gli occhi al cielo per osservare il fenomeno tenendo sempre per sé un po' di paura, ne siamo sicuri.

PANICO NEL SUD DEL MONDO E IN ITALIA

È già panico al Sud Italia per l'annuncio della caduta di Tiangong 1, la stazione spaziale cinese, che cadrà sulla Terra a Pasqua. In questi giorni si è parlato tanto dell'arrivo nella nostra atmosfera della stazione spaziale ma, a quanto pare, solo tra qualche ora conosceremo la traiettoria definitiva. Come sempre il panico e la paura ci sono in questo caso ma dal Cnr fanno sapere che le probabilità di essere colpiti sono quelle di sempre, si tratta di una su centomila miliardi, una soglia molto bassa se messa al confronto con i rischi a cui andiamo incontro nella vita tutti i giorni. In particolare, il centro, tramite una nota ufficiale fa sapere: "La probabilità di essere colpiti da un fulmine è 130.000 volte maggiore. La probabilità di fare un 6 al superenalotto è addirittura di una su 622 milioni. Si consiglia pertanto di evitare inutili allarmismi”. Rimane il fatto che la caduta è ormai confermata e anche se non si conosce anche una traiettoria ben precisa, è sicuro, almeno secondo quanto comunicato dall’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) che la caduta dei frammenti avverrà all’interno di un’ampia fascia di dispersione compresa tra - 44° S + 44° N.

