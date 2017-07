MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e l'attacco di M5S al metodo Padoan-Pd (oggi 31 luglio 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

I DECRETI SULLA RICAPITALIZZAZIONE

Il Movimento 5 Stelle critica apertamente il metodo che i Governi di Renzi e Gentiloni hanno seguito per gestire i salvataggi delle banche, puntando in particolare il dito contro Pier Carlo Padoan, definito “l’uomo della grande finanza italiana e internazionale”. In un post pubblicato sul blog di Beppe Grillo viene espressa una ferma opposizione “al metodo Pd-Padoan, che consiste nel salvare gli istituti sia con miliardi di euro di soldi pubblici che con i sacrifici degli azionisti e degli risparmiatori, lasciando il controllo delle banche risanate ai privati”. Non si può dire che Monte dei Paschi rientri nella casistica di banca che con l’intervento pubblico passa in mano ai privati, ma “nel caso delle due banche venete, addirittura, i due istituti sono stati regalati a una grande banca, Intesa, la quale ha dettato le sue condizioni sin dalla presentazione del decreto”, segnalano i pentastellati, ricordando le cifre riguardanti il salvataggio: oltre 17 miliardi di euro di nuovo debito pubblico, “5 dei quali girati a Banca Intesa per acquistare la parte sana di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza”.

Il Movimento 5 Stelle ricorda anche che gli amministratori indagati per il crac non potranno essere interdetti perpetuamente dai pubblici uffici. E lancia anche l’allarme sul futuro: “La situazione è tragica, e siamo solo all’antipasto. Non finirà con le due banche venete, anche perché gli accordi europei di Basilea sul patrimonio delle banche sembrano disegnati apposta per far saltare in aria il nostro sistema del credito”.

LA PREOCCUPAZIONE DEL CUB SALLCA

Privatizzare gli utili e socializzare le perdite è una delle frasi che, specie dalla scoppio della grande crisi, vengono ripetute nei casi in cui le situazioni critiche di certe società finiscono per pesare sulle spalle di tutti. Secondo il Sindacato autorganizzato delle lavoratrici e dei lavoratori del credito e delle assicurazioni (Cub Sallca) i casi di Monte dei Paschi, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca rientrano in questa casistica. “Ci sono enormi responsabilità dietro queste vicende, che andranno sviscerate in profondità senza alcuna reticenza. La consueta abitudine di consegnare ai ‘privati’ le attività profittevoli e addossare allo stato le perdite conseguenti al fallimento dei ‘mercati’ trova qui due fulgidi esempi”, si legge in una nota della Segreteria nazionale del sindacato. Il quale evidenzia come nel caso delle banche venete si sia consegnata la parte sana delle stesse a Intesa Sanpaolo, lasciando la bad bank a carico dello Stato. Mentre per Monte dei Paschi “non si è neanche trovato un cavaliere bianco che si sacrificasse e sarà lo Stato a farsi carico dell’intera partita. Solo a risanamento avvenuto, la banca ‘ripulita’ sarà riconsegnata ai privati”.

Il Sallca non può poi non rilevare che in tutte queste operazioni “azionisti e obbligazionisti subordinati saranno quasi totalmente azzerati”. Tuttavia al sindacato interessa in particolare il punto di vista dei lavoratori, “che da questa tornata rischiano di uscire pesantemente sconfitti”. Infatti, a parte coloro che potranno accedere agli “scivoli” previsti, “quelli che resteranno dovranno affrontare non pochi problemi. L’emergenza occupazionale verrà cavalcata dalle aziende per andare alla carica dei nostri diritti residui, per trattare da posizioni di forza, per farci arretrare”.

