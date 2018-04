BITCOIN/ Soros e i paesi pronti a investire nel "business" delle criptovalute

George Soros si prepara a investire sul Bitcoin dopo aver detto che si tratta di una bolla. E ci sono anche paesi europei pronti ad attirare exchange di criptovalute. GIOVANNI PASSALI

22 aprile 2018 Giovanni Passali

George Soros (Lapresse)

George Soros, uno dei più noti speculatori al mondo, ci ha ripensato e a quanto pare si prepara a investire sul Bitcoin. Eppure solo qualche mese fa aveva sentenziato che il "Bitcoin è una bolla", esprimendo così il suo pensiero sulla criptovaluta più famosa a fine gennaio, a margine degli incontro di Davos. E la sua esternazione aveva contribuito all'ennesima caduta del Bitcoin, sceso allora a quota diecimila dollari. Ora invece iniziano ad apparire articoli secondo i quali non solo Soros, ma addirittura la famiglia Rothschild e quella Rockfeller stanno puntando sulle criptovalute.

Bisogna capirli, poverini: i maggiori mercati azionari del mondo sono in sofferenza e c'è chi parla di inizio di una brutale correzione. E i grandi fondi (come quello norvegese, il più grande del mondo) iniziano a guardarsi intorno, cercando nuove soluzioni per investire i loro capitali. Il fatto è che dopo il temuto G-20 (temuto perché qualcuno immaginava potesse mettere dei paletti insormontabili per le criptovalute) è chiaro che si sta andando verso una regolamentazione che permetta una sana crescita economica e finanziaria di questa tecnologia.

Dopo la Svizzera (che ha dimostrato che è possibile regolamentare le Ico ed è pure non difficile), anche la Germania ha varato una legge che regolamenta il settore e pure Francia e Spagna si preparano a farlo. Anche gli exchange, cioè quelle aziende che permettono il cambio tra moneta fiat e le criptovalute e il cambio tra criptovalute, si stanno adeguando, magari spostandosi in paesi dove una qualche regola c'è ed è chiara l'intenzione di lasciar sviluppare il business. A tal proposito il colosso Binance si sta spostando a Malta e lo stesso stanno facendo altri due exchange, candidando così quel Paese a divenire il punto di riferimento per gli scambi finanziari del settore. Regole certe e chiare vuol dire anche sicurezza per gli investitori, stabilità nel tempo e quindi possibilità di pianificare gli investimenti. In tempi di grande incertezza per i mercati finanziari questo è proprio quello che i titolari di grandi fondi di investimenti stanno cercando.

Cosa può accadere ora, visto che il Bitcoin continua a essere incanalato in un trend ribassista? Quello che succede sempre in un sistema frattale (cioè in qualsiasi mercato finanziario): i venditori a un certo punto saranno contenti del profitto raggiunto (o scontenti di un trend che prosegue troppo lentamente per i loro gusti) e quindi casualmente (o in corrispondenza di una qualche notizia particolare) succederà che chiuderanno tutti insieme le loro posizioni. Quindi i venditori diventeranno compratori solo perché chiuderanno le loro posizioni in vendita e il mercato delle criptovalute vedrà un improvviso rialzo.

Qualcuno inizierà a interpretare questo brusco rialzo come un prima segnale rialzista. E se a quel punto i grandi investitori saranno pronti a intervenire sul mercato delle criptovalute, allora è facile prevedere che a un primo rialzo ne interverranno altri e un trend rialzista prenderà finalmente corpo. A quel punto saranno la bontà della tecnologia e le sue applicazioni concrete a determinare il valore delle varie criptovalute ed è facile prevedere, visto che siamo solo agli inizi, un trend duraturo e molto forte.

