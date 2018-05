RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 41 e 100, Ape e Opzione donna: le carte per il nuovo Governo (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 10 maggio. Quota 41 e 100, Ape e Opzione donna: le carte per il nuovo Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

10 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

IL TEMA PENSIONI PER IL PROSSIMO GOVERNO

Sul sito di Ipsoa è stato pubblicato un articolo che evidenzia come uno dei principali temi che il prossimo Governo, che sia o no di tregua, dovrà affrontare è quello delle pensioni. L’esperto previdenziale Giuseppe Rocco spiega che “si profila una differenza di vedute tra chi ritiene che occorra procedere nel solco già tracciato dalla normativa vigente, pur apportando qualche rettifica, e chi invece propende per modificare in tutto o in parte la legislazione vigente. Una prima proposta di rinnovamento, superando l’Ape sociale, è il ritorno alle pensioni di anzianità con il meccanismo delle ‘quote”. Si vorrebbe poi riprendere l’opzione donna e il concetto di staffetta generazionale”. Dunque si ricorda la proposta di introdurre Quota 41 e Quota 100 (in quest’ultimo caso anche con la variante di avere almeno 64 anni di età e 36 di contributi).

“Da non trascurare poi la possibilità che il nuovo Governo riprenda il dialogo sociale riavviando il tavolo di confronto con i sindacati sulle pensioni le cui richieste, così come si prevedeva nella piattaforma unitaria presentata al precedente Esecutivo, erano quelle di una reintroduzione di un meccanismo di flessibilità in uscita con un’età di accesso al pensionamento a partire dai 62 anni nonché l’introduzione dei necessari elementi di sostenibilità, in particolare nei confronti dei giovani, delle donne, di chi svolge lavori manuali e gravosi, e dei lavoratori precoci”, aggiunge Rocco. Il quale ricorda anche le richieste per separare previdenza e assistenza e di rilanciare le pensioni complementari.

© Riproduzione Riservata.