Terza guerra mondiale? Donald Trump (Foto: LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE? USA VS RUSSIA: TRUMP ATTACCA, PUTIN REAGISCE E IL MONDO SI DIVIDE IN DUE - È cominciata la Terza Guerra Mondiale? Fino a qualche giorno fa si pensava che potesse scoppiare in Corea del Nord e, invece, ora il braccio di ferro tra Stati Uniti e Russia finisce sotto osservazione: per il momento Mosca e Washington non si affrontano, perché lo scontro sarebbe troppo rischioso, ma intanto il mondo comincia a dividersi. La Siria rappresenta per gli Usa l'occasione per ricollocarsi in Medio Oriente, dimostrando di non aver abbassato la guardia, ma di fronte c'è la Russia. Donald Trump minaccia e agisce, Vladimir Putin non resta a guardare: invia nel Mediterraneo una nave da guerra, proprio nella zona da dove sono partiti i 59 missili che hanno colpito la Siria. E le flotte del Mar Nero e Baltico sono già in pre-allarme, mentre - come riportato da Il Fatto Quotidiano - i missili di Kaliningrad sono puntati sulle capitali del Vecchio Continente. L'Alleanza Atlantica è già in allerta.

TERZA GUERRA MONDIALE? USA VS RUSSIA: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE - L'attacco degli Stati Uniti alla Siria hanno sparigliato le carte della grande partita internazionale e riacceso la paura di una Terza Guerra Mondiale. Il mondo è diviso proprio come ai tempi della Guerra Fredda: gli alleati degli Usa condannano i suoi avversari e ribadiscono sostegno totale, rispolverando il lessico dei blocchi contrapposti. La Russia, invece, ha accusato Donald Trump di aver violato le norme del diritto internazionale e di aver inventato un pretesto per attaccare la Siria. La prospettiva è chiara: se ci saranno conseguenze, la colpa sarà americana. I russi, infatti, sostengono che Assad sia innocente e non potrebbe essere altrimenti visto che lo armano e lo proteggono. Moralmente la Russia è isolata: Putin pensava di poter contare su una certa libertà di manovra e, invece, i gas che hanno ammazzato decine di bimbi hanno spinto addirittura l'alleato turco Erdogan a contraddirlo. Intanto Francia e Germania auspicano una soluzione politica sotto la guida delle Nazioni Unite.

