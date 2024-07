31enne bloccata in auto e rapinata a Milano/ Lei recupera la collanina d’oro e ne fa arrestare due

Milano, rapina finita male: la vittima si riprende la catenina d’oro

A Milano, in via Farini, tra venerdì notte e sabato mattina è andata in scena una rapina ai danni di una giovane, che ha reagito ed è riuscita non solamente a riprendersi la refurtiva ma anche a far arrestare i ladri. La ragazza, intorno alle 2:30 di notte, è salita a bordo dell’auto che aveva appena peso a noleggio quando tre giovani, di origine nordafricana, l’hanno circondata impedendole di ripartire e provando a strapparle la collanina d’oro che indossava. In particolare uno dei tre si è avvicinato al volante e ha aperto lo sportello, aggredendo la 31enne e strappandole la collana che portava al collo.

L'ECONOMIA DI TAYLOR SWIFT/ Molto più di un concerto...

La donna è scesa dalla macchina e in qualche modo, dopo una colluttazione, è riuscita a riprendersi la refurtiva: i tre l’hanno così aggredita e strattonata, facendola cadere a terra e salendo sull’auto a noleggio per fuggire via. Nel frattempo, però, era stato già avvisato il 112: alcuni agenti dell’ufficio prevenzione generale della Questura sono intervenuti sul posto e l’auto con i tre rapinatori a bordo è stata bloccata in via Bernina, come spiega Il Giorno. Due dei tre, appena 18enni, sono stati presi mentre il terzo è riuscito a fuggire ed è tutt’ora ricercato.

Sciopero 18 luglio 2024 mezzi pubblici/ Metro, bus e tram a rischio per 4 ore: info e orari da Roma a Milano

Rapina a Milano: le rubano la collanina d’oro ma lei la recupera

La trentunenne protagonista della rapina in via Farini, a Milano, sta bene e non ha riportato conseguenze fisiche nonostante l’aggressione dei tre malviventi, che hanno provato prima a strappare la catenina d’oro dal collo e poi l’hanno gettata a terra, scappando via con l’auto che la giovane aveva appena preso a noleggio. Solamente l’intervento della squadra della Questura ha permesso di bloccare due dei tre, con il terzo fuggito via.

Nella notte milanese tra venerdì e sabato, quella in via Farini non è stata l’unica rapina: poche ore prima cinque egiziani giovanissimi, tra i 19 e i 21 anni, erano stati fermati dai poliziotti perché poco prima avevano accerchiato due amici di 16 e 17 anni per derubarli, strappando loro 50 euro e la sigaretta elettronica che portavano con loro.

MALTEMPO MILANO, METRO M2 INTERROTTA DOPO GUASTO/ Circolazione sospesa fra Udine e Cascina Gobba

© RIPRODUZIONE RISERVATA