Diretta Cantù Sassari/ Streaming video Rai: prima crisi per la Dinamo? (basket A1)

Cantù Sassari sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Dario Morelli e Gianluca Sardella: alle ore 20:45 di domenica 27 ottobre la partita del PalaBancoDesio si gioca per la sesta giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Il Banco di Sardegna torna a calcare il parquet dopo aver effettuato il turno di riposo, previsto quest’anno dal fatto che le squadre partecipanti al torneo sono 17 e dunque in numero dispari; tuttavia gli isolani hanno avuto meno giorni di riposo rispetto ai brianzoli per aver giocato in Champions League, dove peraltro hanno perso in trasferta. L’Acqua San Bernardo invece ha battuto Trento nell’ultimo turno di Serie A, rimettendosi al 50% di vittorie e nel gruppone di squadre con 4 punti in una classifica che non si è ancora definita. Non resta allora che vedere quello che succederà tra poco, quando le due squadre si sfideranno nel posticipo; aspettando la palla a due di Cantù Sassari possiamo presentarne i temi principali cercando di capire quale delle due possa portare a casa la vittoria.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Sassari è disponibile sulla televisione di stato, perché si tratta del posticipo che è sempre garantito da Rai Sport e dal suo canale gemello Rai Sport + (disponibili rispettivamente al 57 e 58 del vostro televisore). La partita di Serie A1 sarà disponibile anche sul sito www.raiplay.it e, come tutte le gare di campionato, sul portale Eurosport Player che ne fornisce la diretta streaming video a tutti i suoi abbonati.

DIRETTA CANTU’ SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Cantù Sassari rappresenta un momento delicato per la squadra di Gianmarco Pozzecco: prima della sosta forzata la Dinamo aveva perso in casa contro Trieste, un ko inaspettato perché il vento era decisamente icantùn poppa e con tre vittorie il Banco di Sardegna aveva dimostrato di poter essere una forte candidata a vincere la regular season e correre per lo scudetto soltanto sfiorato nell’ultima stagione. Invece la caduta del PalaSerradimigni è stata un campanello d’allarme, perché poi Sassari è andata a giocare in Turchia per la Champions League ed è stata sconfitta dal Turk Telekom Ankara, giocando male e segnando la miseria di 56 punti: per questo motivo la trasferta in terra brianzola è importante per riprendere immediatamente vigore ed evitare di aprire una mini-crisi, che a questo punto della stagione non sarebbe certo determinante ma potrebbe minare qualche meccanismo. Cantù allora ci prova, potendo sfruttare la seconda partita consecutiva al PalaBancoDesio e in fiducia per la vittoria di domenica scorsa, come anche per il fatto che in questo momento la classifica sta dicendo che la lotta per i playoff sarà serrata ma aprirà tante possibilità.



