Video/ Monterosi Tuscia Avellino (1-1) gol e highlights: un punto a testa (Serie C girone C, 28^ giornata)

VIDEO MONTEROSI AVELLINO (1-1): OCCASIONE SPRECATA DAGLI IRPINI

Nella prima metà del primo tempo di Monterosi Tuscia Avellino, la partita è stata caratterizzata da un ritmo serrato e da un certo equilibrio tra le due squadre. Tuttavia, il risultato è stato sbloccato dopo alcuni minuti da un’illuminante azione individuale di Patierno. Il giocatore è riuscito a superare un avversario con un dribbling magistrale e successivamente ha calciato il pallone con precisione e dolcezza in fondo alla rete, segnando così il gol che ha portato la sua squadra in vantaggio. L’attaccante riesce spesso in queste occasioni a partita avviata, è già il secondo quest’anno.

Doppio fischio arbitrale che manda tutti negli spogliatoi in Monterosi Tuscia Avellino, la partita sembra essere in salita per i padroni di casa. Sono stati messi sotto pressione costante dai campani, che hanno reso difficile per loro trovare spazio di manovra e costruire azioni pericolose. Nonostante questo, gli ospiti sono andati vicini al raddoppio grazie a un’occasione creata da D’ausilio. Tuttavia, il suo tentativo di segnare è stato vanificato quando ha spedito il pallone fuori dallo specchio della porta, perdendo così l’opportunità di chiudere definitivamente una partita che adesso potrebbe diventare in salita negli ultimi quarantacinque di gioco.

VIDEO MONTEROSI TUSCIA AVELLINO, IL SECONDO TEMPO

Primi venti della ripresa già in archivio per Monterosi Tuscia Avellino, il punteggio è rimasto invariato. Tuttavia, c’è stata una situazione preoccupante per la squadra di Monterosi Tuscia in quanto il giocatore Patierno è stato costretto ad uscire per uno stiramento muscolare. Si teme che possa essere una lesione seria. Il giocatore, dopo uno scatto, ha avvertito un dolore e è stato quindi necessario il cambio. Al suo posto è entrato in campo Gori, nella speranza di mantenere la solidità della squadra nonostante questa perdita importante.

Monterosi Tuscia Avellino è giunta alla sua conclusione con un risultato finale di 0-1 a favore degli ospiti. Nonostante gli sforzi della squadra di casa, l’Avellino è riuscito a portare a casa i tre punti grazie a un gol determinante. La partita è stata combattuta e entrambe le squadre hanno dato il massimo per ottenere la vittoria. Tuttavia, è stata l’Avellino a prendere il sopravvento grazie a una rete che ha dimostrato di essere decisiva per il risultato finale. Nonostante la sconfitta, il Monterosi Tuscia ha mostrato impegno e determinazione in campo, ma non è riuscito a superare la difesa avversaria per trovare il gol del pareggio.

MONTEROSI TUSCIA AVELLINO, IL TABELLINO

MONTEROSI TUSCIA: Rigon A. (Portiere), Tartaglia A. (dal 12′ st Crescenzi A.), Mbende E., Sini S., Verde F. (dal 1′ st Di Francesco D.), Gori M., Scarsella F., Gavioli L. (dal 30′ st Silipo A.), Crivello R. (dal 34′ st Di Renzo A.), Eusepi U. (dal 33′ st Rossi A.), Vano M.. A disposizione: Bittante L., Coronas C. (Portiere), Santilli D. (Portiere), Tolomello F.

AVELLINO: Ghidotti S. (Portiere), Cancellotti T. (dal 40′ st Llano Massa M. T.), Rigione M., Frascatore P., Liotti D. (dal 22′ st Cionek T.), Rocca M., De Cristofaro A., Armellino M., D’Ausilio M. (dal 23′ st Ricciardi M.), Patierno C. (dal 38′ pt Gori G.), Sgarbi L. (dal 40′ st Russo R.). A disposizione: Marconi M., Mule E., Pane P. (Portiere), Pezzella S., Pizzella A. (Portiere)

RETI: al 43′ st Vano M. (Monterosi Tuscia) al 10′ pt Patierno C. (Avellino) .

AMMONIZIONI: al 20′ st Eusepi U. (Monterosi Tuscia), al 31′ st Crivello R. (Monterosi Tuscia), al 41′ st Vano M. (Monterosi Tuscia), al 45’+2 st Gori M. (Monterosi Tuscia) al 13′ st Armellino M. (Avellino), al 16′ st De Cristofaro A. (Avellino), al 21′ st Sgarbi L. (Avellino).

