Diretta/ Potenza Giugliano streaming video tv: Campani da play off (Serie C, 25 febbraio 2024)

Potenza Giugliano, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Campani da play off dopo tre vittorie ottenute nelle ultime quattro partite disputate, alla sconfitta di Taranto il Giugliano ha saputo rispondere immediatamente battendo in casa il Messina e agganciando il decimo posto in classifica.

Più indietro in classifica il Potenza che, dopo tre pareggi consecutivi, è caduto sul campo della Turris, sconfitta di misura contro i Corallini che ha ridotto il margine di sicurezza dei lucani verso la zona play out. Ora sono solo quattro le lunghezze di vantaggio per il Potenza rispetto al quintultimo posto, con i rossoblu che sono a digiuno di vittorie da 6 partite di campionato consecutive.

POTENZA GIUGLIANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Potenza Giugliano sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Potenza Giugliano e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA GIUGLIANO

Le probabili formazioni della diretta Potenza Giugliano, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Potenza, Marco Marchionni schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gasparini; Rocchi, Armini, Sbraga; Hadžiosmanović, Steffè, Talia, Cittadino, Gyamfi; Caturano, Di Grazia. Risponderà il Giugliano allenato da Valerio Bertotto con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Russo; Oyewale, Caldore, Cargnelutti, Valdesi; De Rosa, Maselli, Romano; Balde, Salvemini, Ciuferri.

POTENZA GIUGLIANO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Potenza Giugliano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Potenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Giugliano, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.











