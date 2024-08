A casa tutti bene, diretto da Gabriele Muccino

Venerdì 16 agosto, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:25, è in programmazione la messa in onda del film del 2018, di genere commedia drammatica, dal titolo A casa tutti bene. La pellicola è diretta dal regista romano Gabriele Muccino, autore di grandi successi cinematografici come L’ultimo bacio, La ricerca della felicità, Sette anime e molti altri.

Chi è Manuela Olivieri, moglie di Pietro Mennea/ "Per me è stato difficile dividere l'uomo dal campione"

Corposissimo il cast del film A casa tutti bene, composto dai migliori volti del cinema italiano, tra cui alcuni protagonisti di altre famose pellicole del regista, come Stefania Sandrelli, Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Gianpaolo Morelli, Sandra Milo, Claudia Gerini, Carolina Crescentini, Massimo Ghini e Ivano Marescotti.

Restiamo amici, Rai 3/ Trama e cast della commedia con Michele Riondino, oggi 16 agosto 2024

La trama del film A casa tutti bene: una carrellata di personaggi nevrotici e narcisisti in pieno stile Muccino

La storia di A casa tutti bene parte con le nozze d’oro dei coniugi Alba e Pietro che vivono su un’isola in una splendida villa. Per l’occasione, decidono di riunire la famiglia e di organizzare quindi un pranzo tutti insieme. Ci saranno tutti: i figli, Paolo, Carlo e Sara, i nipoti e i parenti acquisiti. I due pensionati non vedono l’ora di riabbracciare i loro cari, certi di trascorrere ore liete, piacevoli e divertenti.

Il pranzo in onore dei nonni si svolge tranquillamente, non mancheranno frecciatine e paroline allusive tra i commensali. A fine della giornata gli ospiti si vedono costretti e prolungare il loro soggiorno sull’isola, poiché una forte mareggiata sospende il servizio dei traghetti. La convivenza inaspettata e forzata diventerà l’occasione per tirar fuori le proprie emozioni, dando finalmente sfogo a cose mai dette. Ci sarà uno scontro di sentimenti, gelosie, invidie e tradimenti nascosti: Riccardo dichiara di avere molti debiti e chiede ai cugini di poter lavorare ancora una volta nel ristorante della famiglia, Paolo è separato e gira per il mondo, mentre Isabella confessa finamente di vivere un periodo di crisi matrimoniale.

Antonella Clerici: "Tumore? Potevo avere problemi gravi"/ "Il mio funerale? Vorrei organizzarlo, ecco come"

La situazione diventa drammatica quando Carlo, che ha un matrimonio fallito allle spalle con Elettra, dopo un’altra lite con l’attuale moglie Ginevra, tenta di ucciderla. Sara è la moglie di Diego ma il loro matrimonio non funziona. Paolo, ripudiato dalla moglie per i troppi tradimenti, addirittura inizia una relazione amorosa con la cugina. Riccardo avrà un figlio da Luana e ancora una volta chiederà aiuto a zio Pietro. Dal canto suo, Elettra prova a tener testa alla gelosia di Isabella e di Ginevra.

La nottata sarà lunga e complicata.