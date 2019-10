A raccontare comincia tu, Raffaella Carrà/ Loretta Goggi e la storia d’amore marito Gianni Brezza

A RACCONTARE COMINCIA TU, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Dopo aver raccolto davanti ai teleschermi 1.482.000 spettatori pari ad uno share del 6.2% con la prima puntata della nuova edizione, A raccontare comincia tu torna in onda oggi, giovedì 31 ottobre, in prima serata su Raitre, con il secondo appuntamento. Raffaella Carrà, padrona di casa, si mette in auto per raggiungere l’ospite della seconda puntata del programma isoirato al format spagnolo Mi Casa Es La Tuya. Al centro di “A raccontare comincia tu”, ci sono le storie, private e professionali, di personaggi famosi che, davanti ad un caffè, accettano di raccontarsi a 360 gradi ai microfoni di Raffaella Carrà che, con la sua semplicità ed educazione riesce a mettere a proprio agio i colleghi a cui, spesso, è legata da una lunga amicizia.

A RACCONTARE COMINCIA TU: LORETTA GOGGI OSPITE DELLA SECONDA PUNTATA

Dopo l’esordio con l’istrionico Renato Zero, A raccontare comincia tu regalerà al pubblico di Raitre un’immagine inedita di Loretta Goggi. Raffaella Carrà entrerà in punta di piedi nella vita dell’amica ripercorrendo con lei quelle che sono state le tappe più importanti della sua carriera che, nel corso degli anni, ha regalato tantissimi successi alla Goggi sia come showgirl che come attrice. Particolarmente emozionante sarà il racconto della vita privata con Loretta Goggi che aprirà il suo cuore alla Carrà svelando tutti i segreti della sua bellissima storia d’amore con il marito Gianni Brezza scomparso nel 2011 e la cui morte è stata una prova durissima da affrontare e superare. La location sarà un golf resort dell’Argentario, dove Loretta Goggi e Gianni Brezza erano soliti recarsi insieme: “Dalla sua scomparsa non ci avevo messo più piede perché mi faceva troppo male”, ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni.

LORETTA GOGGI: “NESSUNA RIVALITA’ CON RAFFAELLA CARRA'”

Prima della messa in onda della chiacchierata con Raffaella Carrà, Loretta Goggi si è raccontata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni e, tra i vari argomenti affrontati, ha parlato anche della presunta rivalità con la conduttrice di A raccontare comincia tu. “Mai state rivali, siamo buone conoscenti e tra di noi c’è dell’affetto” – ha spiegato la Goggi. Loretta, inoltre, sottolinea come siano stati e siano ancora oggi talmente diverse da non poter essere rivali. “Siamo molto diverse per temperamento. Lei ha il piglio della condottiera e si vede anche da fuori. Io ce l’ho, ma dentro di me e non lo do a vedere”, ha aggiunto ancora. “Ai giornali in quel periodo faceva comodo pensare che potessi essere una che spodestava Raffaella Carrà. Ma non era nelle mie intenzioni, i nostri erano mondi diversi” ha detto la Goggi che, però, non definisce la Carrà un’amica. “Amicizia è una parola seria, siamo buone conoscenti. E c’è dell’affetto“, ha concluso.





