Sorpresa in diretta per Sabrina Ferilli a Tu si que vales 2024. La showgirl romana, incalzata dall’amica e collega Maria De Filippi, si appresta a cantare una delle sue canzoni preferite del momento, vale a dire Rossetto e caffè di Sal Da Vinci. Quindi il cantante neo-melodico fa il suo ingresso sul palco di Canale 5 e improvvisa un duetto avvolgente con la mitica soubrette romana. Sabrina Ferilli sembra al settimo cielo, conosce ogni strofa a memoria e regala al pubblico un momento divertente e godibile al fianco di Sal Da Vinci.

La spallina del vestito di Sabrina va giù, ma lei prosegue incurante la sua performance. “Hai fatto una ragazza felice”, commenta Luciana Littizzetto quando vede l’entusiasmo incontenibile di Sabrina Ferilli. “E’ pazza!”, aggiunge invece Maria De Filippi commentando la scena con Rudi Zerbi. Standing ovation meritatissima per Sal Da Vinci, che con Rossetto e caffè sta spopolando in radio e in rete.

“Lui viene da una gavetta lunghissima”, sottolinea orgogliosa Sabrina Ferilli, che poi improvvisa un assolo pazzesco. Il pubblico la segue, cantando strofa dopo strofa la canzone di Da Vinci. Poi la showgirl romana spiega brevemente perché è così affezionata a questo brano e quali sono le sue sensazioni dopo essersi esibita al fianco di un grande cantante come Sal.

“Questa è una di quelle canzoni che mi ha accompagnato e adesso sono felicissima”, dice la Ferilli. Il duetto è piaciuto moltissimo al pubblico di Tu si que vales 2024 e sui vari social non si parla d’altro. Il siparietto spopola…

