Aaron Ramsey, conferenza stampa Juventus/ Diretta streaming video: ecco il nuovo asso

Aaron Ramsey è uno dei colpi estivi della Juventus di Maurizio Sarri e oggi, lunedì 15 luglio 2019, è in programma la conferenza stampa di presentazione alle ore 14.30. Il centrocampista gallese risponderà alle domande dei giornalisti dalla sala stampa dell’Allianz Stadium e c’è grande curiosità per conoscere da vicino uno dei nuovi rinforzi bianconeri. «Ciao a tutti! Sono Aaron Ramsey, sono molto emozionato di essere qui e non vedo l’ora di incontrarvi tutti», così il 28enne in un video diffuso dal club bianconero su Twitter. Come seguire la conferenza stampa di presentazione di Ramsey? La diretta video streaming sarà disponibile sui canali ufficiali della Juventus, mentre per seguire la diretta testuale dell’evento bianconero basterà restare sintonizzati su Ilsussidiario.net. L’ex Arsenal, mezzala all’occorrenza trequartista, spiegherà cosa lo ha spinto ad accettare la proposta juventina e ad abbandonare l’Arsenal dopo dieci anni da protagonista con oltre 250 presenze e 40 reti.

AARON RAMSEY, CONFERENZA STAMPA IN CASA JUVENTUS

Nato a Caerphilly il 26 dicembre 1990, Aaron Ramsey è stato per diversi anni uno dei cardini dell’Arsenal: il centrocampista gallese si è messo in evidenzia per la sua grande duttilità e per l’ottimo senso del gol, che lo hanno portato a firmare 40 reti solo contando la Premier League. Nato calcisticamente nel Cardiff City, il 10 giugno del 2008 è stato prelevato dall’Arsenal: i Gunners sono riusciti a strapparlo alla concorrenza di Manchester United ed Everton, decisivo il blitz di Arsene Wenger. Dopo le due esperienze in prestito con Nottingham Forest e Cardiff City, Ramsey si è imposto a Londra: il suo palmares vanta 3 Coppe d’Inghilterra e 3 Community Shield. Ramsey è anche, insieme a Gareth Bale, uno dei calciatori più rappresentativi della Nazionale gallese: fin qui ha raccolto 14 reti in 58 presenze. Ed ora non resta che attendere il suo esordio in Italia con la Juventus, un’arma in più per Maurizio Sarri che tornerà molto utile sia in Italia che in Europa…





