Abiti Sanremo 2020 seconda serata/ Vestiti e stilisti: Sabrina Salerno e Levante in..

Non sono mancate le sorprese al Festival di Sanremo 2020 per quanto riguarda gli abiti nella prima serata. Ce ne aspettiamo anche stasera, anche se sarà dura battere il colpo di scena offerto da Achille Lauro… Oggi Amadeus per la seconda serata non avrà al suo fianco Diletta Leotta e Rula Jebreal, ma Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno. Non ci sono ancora certezze sulle due giornaliste, ma pare che avranno tre cambi d’abito. Una cosa è certa: il loro stile rispecchierà il loro modo di essere e vestire a livello quotidiano, quindi non verranno snaturate. La cantante e showgirl invece non si è sbilanciata sul look. Passiamo agli stilisti: Emma D’Aquino vestirà Antonio Grimaldi e proporrà colori molto sobri. Le scarpe sono Salvatore Ferragamo, i gioielli invece Chopard. Laura Chimenti invece avrà due vestiti di Sylvio Giardina. Uno, dalla linea affusolata, è in velluto nero e organza bianca ricamata a mano a motivo geometrico. L’altro è un abito bustier con ventagli di tulle drappeggiati e un’ampia gonna in plissé con la sovrapposizione dei colori nude e lilla che sfumano nel rosa antico. L’altro invece di Fendi. Per quanto riguarda le scarpe, saranno Aquazzurra, mentre i gioielli Bulgari.

ABITI SANREMO 2020 SECONDA SERATA: I CANTANTI

Passiamo ora ai cantanti. C’è grande attesa per Levante, che ama giocare con la moda. Per questo debutto al Festival di Sanremo si è affidata a Marco De Vincenzo, che per l’occasione ha disegnato quattro abiti. C’è mistero su Elettra Lamborghini, una delle più attese. Sarà esplosiva come sempre o ci stupirà con sobrietà? Lei ha annunciato a Repubblica di voler fare «un salto di qualità» per quanto riguarda lo stile. Non si sono sbilanciate sul look e gli abiti anche Tosca e Giordana Angi. La quota eccentricità, dopo Achille Lauro, potrebbe crescere con Junior Cally, per il quale la stylist Floriana Serani ha pensato un look elegante e distopico, monocromatico. Non si sa nulla invece sulla maschera. Francesco Gabbani invece è passato da Daniele Alessandrini ad Emporio Armani con la regia della stylist che l’anno scorso si è occupata di Mahmood, cioè Susanna Ausoni. Emporio Armani anche per Enrico Nigiotti. Il rocker Piero Pelù invece ha scelto abiti Tom Rebl e accessori di Manuel Bozzi. Ci aspettiamo sorprese anche dai Pinguini Tattici Nucleari.

