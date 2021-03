Abiti Sanremo 2021 quarta serata/ Stilisti e vestiti: Barbara Palombelli in Armani?

Anticipazioni Abiti Sanremo 2021, cosa indosseranno nella quarta serata? Stilisti e vestiti: attesa per Barbara Palombelli

Classe ed eleganza sono le parole d’ordine della quarta serata del Festival di Sanremo 2021? Gli outfit deli cantanti in gara, ma anche degli ospiti e delle conduttrici che, ogni sera, affiancano Amadeus e Fiorella sul palco del Teatro Ariston, continuano a scatenare la curiosità del pubblico. Dopo i look ricercati e sensuali di Elodie di Patrizi e quelli raffinali di Vittoria Ceretti, il pubblico si chiede quali abiti indosseranno le prime donne di questa sera. Ad affiancare Amadeus sono Barbara Palombelli e Beatrice Venezi. Sia la giornalista e conduttrice che la direttrice d’orchestra che proclamerà il vincitore della sezione Nuove Proposta dovrebbero indossare abiti di Giorgio Armani che veste anche Rosario Fiorello e che durante la finalissima di Sanremo 2021 vestirà anche Serena Rossi. L’eleganza, la classe e la raffinatezza di Giorgio Armani dovrebbero essere protagonisti della quarta serata di Sanremo 2021. Ad attirare l’attenzione del pubblico, durante le prime serate del 71esimo Festival sono stati anche gli abiti delle musiciste che indossano abiti elegante e importanti che esaltano il loro talento. Il colore predominante è il blu e gli abiti sono in chiffon e raso di seta con scollatura a cuore o a V.

Abiti Sanremo 2021: Noemi e Annalisa pronte a stupire?

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2021 si esibiranno tutti i 26 big in gara. Grande attesa, dunque, per i nuovi abiti che gli artisti sfoggeranno sul palco del Teatro Ariston. Tra le cantanti che hanno maggiormente stupito durante le prime serate del Festival c’è Noemi che, ha debuttato sul palco di Sanremo 2021 con uno splendido abito lungo in tulle Dolce&Gabbana, ricoperto di Swarovski e ricamato a mano. Una scelta che ha messo d’accordo tutti, ma come si vestirà questa sera Veronica Scopelliti, vero nome di Noemi? Puterà ancora su un abito lungo o oserà indossando un abito più corto? Attesa anche per il nuovo look di Annalisa che indossa abiti Blumarine. L’artista tornerà a mostrare le gambe come ha fatto durante la prima serata? Tra gli uomini, invece, attesa per i look ricercati dei Maneskin e per quello di Achille Lauro che indossa abiti Gucci per i suoi quadri. Fedez, infine, anche stasera sfoggia abiti Versace.



© RIPRODUZIONE RISERVATA