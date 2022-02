Abiti Sanremo 2022 finale vestiti e stilisti/ Sabrina Ferilli in N.21

Abiti Sanremo 2022 finale vestiti e stilisti: Sabrina Ferilli protagonista

Grande attesa per il look degli artisti in gara, degli ospiti, ma anche di Amadeus e della donna che questa sera lo affiancherà nel corso della quinta ed ultima serata del Festival di Sanremo 2022. Dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta, per la finalissima, accanto ad Amadeus, sul palco del Teatro Ariston, ci sarà Sabrina Ferilli che torna dopo la precedente esperienza nel 1996 accanto a Pippo Baudo e Valeria Mazza e dopo essere stata ospite del Festival di Gianni Morandi nel 2012. Cosa indosserà, dunque, Sabrina Ferilli per la sua grande serata al Festival?

La parola d’ordine per la finalissima di Sanremo 2022 è eleganza. Un’eleganza che Sabrina Ferilli sfoggia anche in jeans, ma che questa sera, sarà esaltata dagli abiti firmati da Alessandro Dell’Acqua, direttore creativo di N.21 che l’ha già vestita in passato e di cui ha indossato un outfit durante la conferenza stampa della finale di Sanremo. Amadeus, invece, punterà ancora su un completo super elegante firmato Gai Mattiolo.

Abiti Sanremo 2022 finale, i look degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2022

Per la finalissima del Festival di Sanremo 2022, gli artisti in gara punteranno, salvo colpi di scena, sugli stilisti che li hanno vestiti nelle precedenti edizioni. Gucci, dunque, vestirà sia Emma Marrone che Achille Lauro. Gianni Morandi, invece, sfoggerà un abito firmato Giorgio Armani mentre Rkomi indosserà un abito firmato Etro. Massimo Ranieri, invece, dovrebbe puntare ancora su Versace mentre Emporio Armani dovrebbe essere ancora la scelta di Ana Mena.

Noemi dovrebbe puntare ancora sull’eleganza di Alberta Ferretti mentre Elisa punterà ancora su Valentino. Sarà ancora il bianco il suo colore? Abito scuro firmato Philipp Plein sarà quello indossato da Fabrizio Moro. Top secret, invece, gli stilisti scelti da Mahmood e Blanco per la serata finale dopo gli outfit particolari che hanno sfoggiato nelle precedenti serate.

