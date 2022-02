Abiti Sanremo 2022 prima serata: stilisti e vestiti/ Ornella Muti con Scognamiglio, Gai Mattiolo per Amadeus

ABITI SANREMO 2022 PRIMA SERATA: STILISTI, OUTFIT E VESTITI

In vista della prima serata del Festival di Sanremo 2022, scopriamo insieme quali saranno gli abiti, i vestiti e gli stilisti che cureranno il look del presentatore, Amadeus, nonché delle co-conduttrici che si daranno il testimone fino alla finale. Sul palco dell’Ariston, ogni anno, appaiono grandi firme della moda italiana e non solo: da Giorgio Armani all’Atelier Versace, fino a Dolce&Gabbana e Gianbattista Valli. Chi ci sarà e chi mancherà all’appello quest’anno? Scopriamolo subito!

Partiamo dal padrone di casa, che per la tripletta di Sanremo ha scelto di indossare nuovamente gli abiti firmati da Gai Mattiolo, stilista romano fra i più apprezzati sulla scena. E’ stato lui a firmare le scintillanti giacche di Amadeus nel 2020 e nel 2021 e continuerà a farlo anche per questa edizione. E Fiorello? Il conduttore siciliano, che sarà a Sanremo 2022 in forma “light” rispetto alle passate due edizioni, non è mai apparso in televisione con un look eccentrico, quindi anche per lui, così come per la sua spalla, sarà ipotizzabile un completo molto elegante e di alta moda, magari un po’ in stile retrò. L’anno scorso ebbe l’onore di indossare gli abiti di Giorgio Armani, il più grande di tutti: quest’anno farà il bis? Ne avremo conferma senza dubbio a breve.

ABITI SANREMO 2022: ORNELLA MUTI IN FRANCESCO SCOGNAMIGLIO

In merito alle co-conduttrici, la prima serata vedrà in scena la splendida Ornella Muti, fra le più belle attrici di sempre e nel contempo fra le più amate. La donna, che ha sfilato a 64 anni per Ulyana Sergeenk, e che a 66 è divenuta testimonial del marchio Bottega Veneta, era stata accostata inizialmente a Giorgio Armani, ma ha rifiutato la sua corte: sarà vestita dal partenopeo Francesco Scognamiglio, noto per le sue scelte ecosostenibili. Gli abiti della prima serata saranno uno nero ed uno nude, entrambi con dei ricami molto ricercati. Da una parte potremo quindi vedere il buon Amadeus “tutto scintillante”, e dall’altra la splendida artista romana invece con una mise molto sexy ed elegante, per una coppia decisamente assortita.

Per quanto concerne le calzature, invece, Ornella Muti, così come le altre co-conduttrici Lorena Cesarini (che vestirà Valentino) e Drusilla Foer (che vestirà gli abiti sartoriali dell’atelier Rina di Firenze), si affiderà a Roger Vivier, nota per le sue scarpe scintillanti e alla moda.

ABITI SANREMO 2022: I PIÙ NOTI VESTITI E OUTFIT

Gli abiti, vestiti e outfit di Sanremo restano spesso nella mente e, in attesa di scoprire quali saranno quelli più belli della prima serata dell’edizione 2022 della kermesse, andiamo a ricordare quelli che sono rimasti più impressi negli scorsi anni. Uno su tutti è quello portato da Belen Rodriguez nel 2012, firmato da Fausto Puglisi: la coloratissima veste, con il suo profondo spacco, mostrava un tatuaggio a farfalla sull’inguine della co-conduttrice. E a tal proposito, impossibile dimenticare anche la profonda scollatura a V fino all’ombelico di Michelle Hunziker nel 2018: l’abito di velluto nero era stato realizzato da Giorgio Armani.

Non ha fatto discutere più di tanto, al contrario, Elisabetta Canalis nel 2011, che vestì un abito bianco firmato Emilio Pucci, con la schiena scoperta ma molto sobrio: l’outfit colpì il pubblico per la sua eleganza. Luccicantissima e preziosissima, andando ancora più indietro nel tempo, nel 2004 Simona Ventura, alla conduzione con abiti di Dolce&Gabbana: spumeggiante in tutti i sensi. Infine, per quanto riguarda l’edizione di un anno fa, impossibile dimenticare Elodie, che salì sul palco dell’Ariston con un vaporoso abito corto di tulle rosso, realizzato da Gianbattista Valli.

