Achille Lauro, compleanno con la fidanzata “segreta”/ Insieme da quattro anni…

Achille Lauro esce allo scoperto con la fidanzata. Il settimanale Chi, nel numero in edicola, pubblica le immagini del cantante insieme ad una ragazza mora e tatuata con cui si scambia baci e abbracci. La sua identità non è stata resa nota dal magazine diretto da Alfonso Signorini il quale, però, dopo aver ascoltato gli amici dell’artista, parla di una storia tra i due che durerebbe ormai da quattro anni. Riservatissimo, Achille Lauro non ha mai parlato volentieri della sua vita sentimentale. Tuttavia, dalle immagini di Chi, tra Achille Lauro e la bella ragazza immortalata al suo fianco sembra esserci una grande complicità. Con la misteriosa ragazza, Achille Lauro ha festeggiato il suo 30esimo compleanno mostrandosi per la prima volta in teneri atteggiamenti con lei in pubblico.

ACHILLE LAURO FIDANZATO: LE PRIME FOTO DEI BACI

Pur essendo molto presente sui social, Achille Lauro condivide pochissimo della sua vita privata. Tuttavia, le foto pubblicate dal settimanale Chi presentano al pubblico un ragazzo innamorato e molto affettuoso nei confronti della bellissima ragazza mora con cui ha spento le sue 30 candeline in quel di Sabaudia. “Non sono passati inosservati i baci con una ragazza bruna. Il cantautore è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, ma secondo i suoi amici è al suo fianco da quattro anni e sono molto innamorati“, scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini. Della ragazza, però, non si sa assolutamente nulla. Le foto hanno immediatamente fatto il giro del web e, soprattutto, hanno scatenato la curiosità dei fans che si chiedono chi sia la fortunata. Dal profilo social dell’artista, al momento non arrivano indizi per scoprire il nome della fidanzata di Lauro De Marinis.





© RIPRODUZIONE RISERVATA