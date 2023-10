Achille Polonara ha un tumore ai testicoli/ Virtus Bologna: “Operato domani, siamo con te!” (9 ottobre 2023)

ACHILLE POLONARA HA UN TUMORE AI TESTICOLI: IL COMUNICATO DELLA VIRTUS BOLOGNA

Achille Polonara ha un tumore ai testicoli, la notizia diffusa dalla Virtus Bologna oggi, lunedì 9 ottobre 2023, scuote il mondo del basket. La società ha infatti annunciato che Achille Polonara dovrà essere operato e si sottoporrà domani all’intervento per la rimozione di un tumore ai testicoli scoperto recentemente. Appena ieri il giocatore anche della Nazionale azzurra, 31 anni, nella vittoria della Segafredo ai danni di Varese, è partito in quintetto, segnando 10 punti in 22 minuti, sfiorando la doppia doppia visto che si è fermato a nove rimbalzi conquistati.

Oggi invece ecco il comunicato: “Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che, nella giornata di martedì 10 ottobre, Achille Polonara verrà sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare riscontrata recentemente . Al termine dell’operazione verranno comunicati i tempi di recupero. ACHI siamo tutti con te!”, è la chiusura del breve messaggio, naturalmente per far sentire ad Achille Polonara la vicinanza di tutta la Virtus Bologna.

ACHILLE POLONARA HA UN TUMORE AI TESTICOLI, È UN PILASTRO ANCHE DELLA NAZIONALE

Non solo la Virtus Bologna, saranno in tanti a sostenere Achille Polonara nella battaglia contro il tumore ai testicoli. Infatti, possiamo ricordare innanzitutto che Polonara, nato ad Ancona il 23 novembre 1991, è una colonna della Nazionale italiana, con la quale ha debuttato nel 2012 e ha partecipato ai recenti Mondiali 2023, nei quali ha toccato il proprio massimo con 13 punti contro la Slovenia, anche se indimenticabili resteranno soprattutto i 22 punti segnati a Belgrado contro la Serbia nel colpaccio al torneo pre-olimpico 2021.

Quanto all’attività di club, Achille Polonara ha lasciato il segno in diverse piazze, in Italia e all’estero, partendo da Teramo per passare poi a Varese, Reggio Emilia, Sassari prima di esperienze in top club di Eurolega quali gli spagnoli del Baskonia, i turchi del Fenerbahce prima e dell’Anadolu Efes poi, infine i lituani dello Zalgiris Kaunas prima di tornare nella nostra Serie A proprio in questa stagione, naturalmente con la Virtus Bologna. Adesso però c’è una partita ancora più importante da vincere, nella quale tutti tiferanno per Achille Polonara.













