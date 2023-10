Diretta/ Virtus Bologna Varese (risultato 33-22) video streaming tv: fine primo quarto

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VARESE (RISULTATO 33-22): FINE PRIMO QUARTO

Alla Segafredo Arena di Bologna, la Virtus ospita Varese in questa gara valida per la seconda giornata della Serie A1 maschile di basket 2023/24, dove sia i padroni di casa, sia la formazione lombarda, sono reduci da due importanti vittorie contro, rispettivamente, Scafati e Pistoia, e vogliono dare continuità a questo positivo inizio di stagione.

Primo quarto che vede gli ospiti iniziare meglio, e mantenere il vantaggio fino al 12-13. Da quel momento in poi una frazione di gioco all’apparenza equilibrata diventa un vero e proprio dominio delle V nere, che prendono il sopravvento e si costruiscono un vantaggio sostanzioso. Il primo atto termina 33-22 per i bolognesi, ed un +10 meritato, che dovranno difendere nel secondo quarto.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VARESE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Virtus Bologna Varese sta per farci compagnia. Abbiamo parlato della grande tradizione tra queste due squadre, ma oggi ci sono altre curiosità da riferire: la prima è naturalmente legata a Bryant Dunston, tornato in Serie A1 dopo 11 anni. La sua unica esperienza in Italia era stata a Varese: centro dominante, candidato al premio di MVP e purtroppo infortunatosi nel momento decisivo della stagione, perché i biancorossi dopo aver dominato la regular season erano arrivati in semifinale playoff ma qui avevano dovuto cedere a Siena, in una gara-7 casalinga raggiunta grazie al miracolo del PalaEstra nel match precedente. Quella Mens Sana avrebbe poi vinto l’ultimo scudetto della sua straordinaria serie, in seguito revocato come quello precedente.

L’allenatore era Luca Banchi che da qualche settimana ha sostituito Sergio Scariolo come coach della Virtus Bologna, uno dei giocatori simbolo era Daniel Hackett che, peraltro, era entrato di petto nella narrazione a causa delle polemiche sulla mancata squalifica, insieme a Bobby Brown, in una gara-6 comunque vinta da Varese, ed eventualmente sul fatto che non fosse stato fermato per la “bella”. Sono passati 11 anni, ma a Varese ci pensano ancora; adesso però noi dobbiamo parlare di attualità e lasciar parlare il parquet del PalaDozza, qui è tutto pronto e la palla a due di Virtus Bologna Varese si può alzare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Varese non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione: questa partita di Serie A1, come tutte le altre del massimo campionato di basket, sarà appannaggio della piattaforma DAZN e dunque sarà una visione in diretta streaming video riservata agli abbonati, che potranno attivare il servizio su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Va aggiunto infine che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

VIRTUS BOLOGNA VARESE: GRANDE RIVALITÀ!

Virtus Bologna Varese viene diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Alessandro Perciavalle e Marco Catani: alle ore 19:00 di domenica 8 ottobre il PalaDozza ospita la partita valida per la seconda giornata di basket Serie A1 2023-2024. Si tratta già del quinto match stagionale per le V nere, che dopo aver vinto la Supercoppa Italiana hanno fatto il loro esordio in campionato andando a vincere a Scafati, ma poi hanno anche iniziato il cammino in Eurolega: come sempre l’obiettivo è quello di provare a vincere tutto, stavolta con Luca Banchi in panchina dopo l’esonero di Sergio Scariolo.

Per quanto riguarda Varese, la Openjobmetis è ancora scottata dai playoff persi a causa della forte penalizzazione lo scorso anno, la cosa si è fatta sentire una settimana fa ma, dopo una partita negativa contro Pistoia, è arrivata una bellissima vittoria in volata per iniziare bene la stagione, e capire che anche quest’anno potrebbero esserci soddisfazioni. Aspettando di scoprire cosa succederà nella diretta di Virtus Bologna Varese, proviamo a fare una rapida carrellata dei temi principali che potrebbero emergere tra poche ore dal parquet del PalaDozza.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VARESE: SITUAZIONE E CONTESTO

Quando si parla della diretta di Virtus Bologna Varese non si può ovviamente dimenticare che questa partita porti in dote una grande rivalità: sono davvero tanti gli episodi che hanno contribuito a corroborarla, nel corso degli anni poi le due società hanno intrapreso strade diverse e oggi la Segafredo è tornata a essere una corazzata, magari ancora non invincibile come quella di Ettore Messina ma certamente nettamente superiore, insieme a Milano, al resto del gruppo in Serie A1, aspettando appunto di fare quei passi che le permettano eventualmente di essere competitiva anche in Eurolega.

Varese ha ora al timone Luis Scola, e con lui quel consorzio già operativo da parecchi anni: la città lombarda è una piazza storica del nostro basket ma ha vinto l’ultimo scudetto 24 anni fa, nel frattempo ha nuovamente conosciuto la Serie A2 e i viaggi ai playoff sono stati davvero pochi. Sarebbe arrivata la post season nell’ultima stagione, ma si è messo di traverso il caso Milenko Tepic; ora la Openjobmetis ci riprova, la prima partita è stata confortante per l’ottima rimonta ma anche preoccupante per come la squadra è andata sotto nei due quarti centrali. In pochi si aspettano che Varese sbanchi il PalaDozza, ma staremo a vedere…











