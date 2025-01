L’acqua frizzante? Fa molto bene, e ora vi spieghiamo perchè. Lo scrive stamane Repubblica, dedicando un articolo all’acqua, da sempre un’alleata del nostro organismo, ed in particolare quella frizzate. Ma come mai è consigliata nel perdere peso? L’acqua frizzante aiuta a riempire lo stomaco, di conseguenza restituisce una sensazione di sazietà. Ma non finisce qui perchè potenzia il metabolismo e brucia più calorie, di conseguenza si capisce perchè chi pratica una dieta e intende perdere peso e dimagrire, sarebbe bene se bevesse acqua frizzante.

Lo certifica uno studio recente pubblicato sulla rivista Bmj nutrition, dove vengono segnalati appunto i risvolti positivi del bere l’acqua con le bollicine. Ma come agisce nel dettaglio l’acqua frizzante? Lo spiega Akira Takahashi, un medico che dirige il centro di dialisi di Shijonawate, in Giappone, precisando che di fatto le bollicine agirebbero come l’emodialisi, ovvero, quella terapia che viene utilizzata per pulire il sangue quando ci sono dei seri problemi al rene.

ACQUA FRIZZANTE AIUTA A DIMAGRIRE, LA SIMILITUDINE CON LA DIALISI

Repubblica a riguardo precisa che quando una persona viene sottoposta a dialisi, in quanto i suoi reni non funzionano al meglio, il corpo umano viene “bombardato” dall’anidride carbonica, che è la stessa “sostanza” che si trova ovviamente nell’acqua frizzante per creare appunto le bollicine. Nel sangue viene introdotta quindi una soluzione dializzante, che permette di depurare lo stesso e che va a risolvere i problemi derivanti da una insufficienza renale.

Lo stesso avviene quindi quando si beve l’acqua frizzante: la CO2, una volta che entra nel sangue, penetra nella membrana lipidica dei globuli rossi, e a quel punto si trasforma in bicarbonato, modificando l’ambiente e rendendolo basico. Questo importante meccanismo provoca a sua volta alcune modifiche che permettono al glucosio di essere consumato e di essere trasformato in energia, la cosiddetta glicolisi.

ACQUA FRIZZANTE AIUTA A DIMAGRIRE, ECCO PERCHE’

Di fatto è proprio in questo passaggio che potrebbe avvenire il “dimagrimento”, ovvero, nel consumare il glucosio che si trova nel sangue dopo aver bevuto l’acqua frizzante. Ovviamente Repubblica ci tiene a precisare che gli effetti di questa pratica sono minimi, anche perchè una seduta di dialisi di 4 ore consuma nove grammi e mezzo di glucosio, di conseguenza è facile capire quanta acqua frizzante bisognerebbe bere per ottenere un qualche riscontro.

Di conseguenza non attaccatevi alla bottiglia dell’acqua per dimagrire, visto che si rischia di ottenere dei gravi problemi fisici. In ogni caso gli esperti e i medici consigliano di bere due litri di acqua al giorno, e già appare una dose più che adeguata. In ogni caso Takahashi ci tiene a precisare che la potenzialità dimagrante dell’acqua con le bollicine è minimo, ma può essere comunque un piccolo aiuto che va ad aggiungersi, se si vuole perdere peso, ad una giusta attività fisica ma soprattutto ad un piano alimentare indicato solo ed esclusivamente da parte di un medico specialista.