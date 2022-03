Acque profonde/ Trama e cast film: Ben Affleck e Ana de Armas su Amazon Prime Video

Su Amazon Prime Video sbarca oggi “Deep Water – Acque profonde“, il film con Ben Affleck e Ana de Armas protagonisti e fidanzati quando lo giravano. Il regista è Adrian Lyne, famoso per aver diretto 9 settimane e 1/2, Attrazione fatale, Proposta indecente e Unfaithful. Un esperto di antropologia di coppia. Si tratta di un thriller psicologico che ha una discreta dose di erotismo: racconta la relazione perversa tra un uomo ricco e maniaco del controllo e una moglie giovane e infedele. La pellicola si ispira al romanzo di Patricia Highsmith pubblicato nel 1957 e già adattato a inizio anni ’80 in un film omonimo.

REFLECTION - RIFLESSO/ La bellezza del film ucraino che adesso tutti vogliono vedere

Dunque, Ben Affleck interpreta il ruolo di Vic Van Allen, esperto tech che ha messo a punto un microchip militare grazie al quale è diventato milionario. Durante le sue giornate trova il tempo per gli omicidi degli amanti della moglie Melinda, una donna spregiudicata che non nasconde al marito i suoi tradimenti, che peraltro eccitano il compagno. Ma c’è una parte di lui che non tollera l’infedeltà della moglie.

Due nel mirino/ Su Rete 4 il film con Goldie Hawn e Mel Gibson

ACQUE PROFONDE, FILM CON BEN AFFLECK E ANA DE ARMAS

Acque profonde, dunque, sono quelle dove finiscono i giovani con cui il personaggio interpretato da Ana de Amras si intrattiene. Questo thriller psicologico evidenzia la disfunzionalità di una coppia che ha una deriva assassina, ma più semplicemente è la cronaca di un rapporto perverso tra un marito vendicativo e una donna che ama provocarlo, nonostante la consapevolezza provocare la morte dei propri amanti.

Chi ha apprezzato Gone Girl, altro film a cui ha preso parte Ben Affleck, rischia di non fare lo stesso con Acque profonde se si aspetta colpi di scena e sorprese. C’è infatti un livello di tensione discreto fino alla fine, ma manca la dovuta suspense. Chi ama i due attori, invece, ed è appassionato di gossip sarà intrigato anche dal fatto che Ben Affleck e Ana de Armas stavano insieme quando è stato girato questo film, prima che tra i due appunto finisse e lui tornasse tra le braccia di Jennifer Lopez.

Ugo Tognazzi, com'è morto e carriera/ L'improvvisa Emorragia Cerebrale nella notte













© RIPRODUZIONE RISERVATA