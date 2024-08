Chi è Daniele Tosto di Ciao Darwin: una fidanzata?

Tra i volti presenti questa sera a Ciao Darwin di Paolo Bonolis nella puntata in replica vedremo anche a Daniele Tosto, alle prese con l’immancabile Macchina del tempo nel programma di Canale Cinque, colui che si definisce il vero Tarzan italiano visto la grande somiglianza con il celebre personaggio d’animazione e non solo. Daniele Tosto ha una fidanzata? Il modello presente nel format per la sfida tra Divano e sport è molto popolare sui social dove spesso posta in compagnia di belle ragazze, a dimostrazione del fatto che non gli manchi di certo la compagnia femminile, spesso si lascia andare a post provocanti, come quello in compagnia di due meravigliose ragazze con le terme sullo sfondo: “Cosa c’è di meglio di andare alle terme e rilassarsi in ottima compagnia?” ha scritto il volto di Ciao Darwin in uno dei tanti scatti postati davanti ai suoi oltre centomila follower.

Difficile capire se Daniele Tosto abbia una fidanzata, anche se durante il suo video di presentazione a Ex on the Beach, programma al quale ha partecipato ha svelato: “Sono Daniele, ho 22 anni e vengo da Milano e ho un problema con le donne: mi vogliono tutte”, probabilmente dunque il problema potrebbe essere l’imbarazzo della scelta.

Daniele Tosto di Ciao Darwin: “Ecco la mia arma di seduzione con le donne”

Il giovane modello milanese ha preso parte in passato al popolare programma Ex on the Beach, dove si è lasciato andare a curiose rivelazioni sul suo passato, raccontando inoltre le sue armi di seduzione e conquista delle donne: “La mia arma di conquista con le donne è un salto dove poi sbatto i piedi in aria, atterro, faccio un 360 e porto su i capelli” ha rivelato Daniele Tosto che stasera troveremo a Ciao Darwin su Canale Cinque.

Al momento però nella vita di Daniele Tosto non sembra tornato lo spazio per una fidanzata, anche se le donne restano comunque centrali nel suo quotidiano.

