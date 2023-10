Adelaide, la sorella di Stefano De Martino è incinta/ Il dolce commento della madre del conduttore

Adelaide, sorella di Stefano De Martino: il conduttore diventa zio

Tra i tumulti sentimentali e le chiacchiere di gossip, la quotidianità di Stefano De Martino è stata di recente scossa positivamente da una lieta notizia riferita a sua sorella Adelaide. La giovane ha infatti annunciato di essere in dolce attesa e la creatura che presto vedrà la luce è nata dall’amore per Diego Di Domenico, suo compagno da diverso tempo. Alcuni mesi fa la coppia aveva annunciato il sesso della nuova vita in arrivo, ovvero un maschietto.

Stefano De Martino diventerà presto zio e nel frattempo sua sorella Adelaide – che porta in grembo il bimbo prossimo a vedere la luce – ha condiviso un nuovo post colmo di dolcezza. Uno scatto semplice con il sorriso smagliante e il pancione in bella vista, condito dalla didascalia: “Io e te”. La tenerezza della foto non è passata inosservata anche alla futura nonna, Maria Rosaria Scassillo.

Maria Rosaria Scassillo, madre di Stefano e Adelaide De Martino: la felicità di diventare nonna

Come riporta Today, Maria Rosaria Scassillo – madre di Adelaide e Stefano De Martino – ha commentato entusiasta l’ultimo scatto di sua figlia in dolce attesa. “Ti aspetto piccolo amore di nonna”, queste le parole della donna che difficilmente si lascia andare ad esternazioni. Come sottolinea anche il portale, la madre del conduttore è estremamente riservata e non ama entrare nel merito delle vicende mediatiche.

In occasione della tenera gravidanza di sua figlia Adelaide, Maria Rosaria Scassillo ha dunque scelto i social per esternare tutta la felicità per la prossima nascita e per il sogno di diventare nonna. Le medesime emozioni saranno sicuramente provate anche da Stefano De Martino, fratello della giovane. Il conduttore infatti diventerà zio ed è certo un’ottima notizia che mette in secondo piano i tanti rumor di gossip delle ultime settimane.

