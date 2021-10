Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d’Aragona: Alessandro e Francesca Cipriani amore da ‘Baci Perugina’

Torna la rubrica “Adoratamente con Stile”, condotta dalla Marchesa d’Aragona, sulle pagine de IlSussidiario. Dopo la precedente puntata l’ex concorrente del GF Vip, in vista del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2021, reality show di Canale 5, previsto per domani sera, analizza le ultime dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia, analisi che la stessa ha voluto condividere con il pubblico che ci segue. Ecco cosa ci racconta in questa nuova puntata della rubrica, in attesa che si riaccendano le luce con il programma di Alfonso Signorini: si parla in particolare di Miriana e Nicola, ma anche del troppo amore fra Alessandro e Francesca.

GF VIP, MARCHESA D’ARAGONA: “MIRANA E NICOLA PISU, GIUSTO COSI’”

Nell’acquario del Gf vip vegetano indisturbate forme elementari di vita: alghe muschi, licheni, piante d’acqua, masse amorfe, spugne, amebe e anche alcune specie di paguro Bernardo… Una vera e propria oasi di pace.. dove si bivacca..si apre bocca e si dà fiato in maniera del tutto naturale… senza pensare..direi “senza filtri“ .. lasciando completamente in ozio gli adorati “neuroni “.. praticamente gli unici momenti di seducente appeal..per gli abitanti della casa, consta nel redigere la lista della spesa…o la preparazione del pranzo. FLUIDA EMOZIONE! Ma anche la deambulazione tra “fornelli, chicchere e piattini “ è alquanto sciatta e goffa e di zero interesse per chi guarda! Per fortuna c’è Manuel che con la sua musica ci regala momenti onirici.. Ma all’improvviso il grigiore si dissolve..quando dal giardino prende forma una presenza femminile ..la mamma di Nicola Pisu, Patrizia Mirigliani.. e finalmente nella casa fanno capolino. Classe e Stile! Elegante in blue, soave, pacata, misurata nell’eloquio, come sono solito fare le persone intelligenti, entra “in punta di piedi”, per non urtare la suscettibilità di alcuno, chiarisce in modo elegante ed inequivocabile che “la felicità di suo figlio è la sua” ed è ciò che le sta’ più a cuore nella vita, ma lo consiglia, come farebbe qualsiasi madre, di non affrettare i tempi in progetti di vita (fuori dalla casa) che d’altra parte non trovano assolutamente riscontro in Miriana Trevisan, che più volte ha ribadito di non essere assolutamente innamorata di Nicola. Attratta sì ..ma non innamorata!

Giusta dunque la sua preoccupazione di evitare delusioni e sofferenze al proprio figlio.. Trovo che sia assolutamente legittimo visto che in passato ha già tanto sofferto .. anzi, Patrizia sottolinea “abbiamo già tanto sofferto “! Io stessa apprezzo molto la chiarezza di Miriana che non ha mai illuso Nicola ma ho l’impressione che questo giovane uomo sia innamorato dell’amore, e non vuole perdere assolutamente l’oggetto del suo desiderio… Del resto in amore, Adorato Nicola, bisogna essere in due e mi sembra chiaro e lapalissiano che qui l’unico a volere caparbiamente questo rapporto sia soltanto tu e quindi per quanto mi riguarda la mia analisi per questa puntata si conclude qui.

GF VIP, MARCHESA D’ARAGONA: “FRA ALESSANDRO E FRANCESCA E’ AMORE O DIPENDENZA?”

Tutt’altro andazzo per Alessandro e Francesca, che sembrano gli innamorati raffigurati sulla scatola dei “Baci Perugina“. Penso che tra loro ci sia un rapporto sincero, assolutamente autentico ma purtroppo basato sulla dipendenza l’uno dell’altra e questo non fa bene all’Amore, sembra un bisogno di sopravvivenza e non una scelta di Amore e leggiadra passione. Vorrei inoltre dire a Francesca, alla quale voglio un mondo di bene, che non bisogna mai dare certezze al proprio uomo..altrimenti “ll sogno svanisce” ..e subentra l’abitudine che insieme alla certezza assoluta della conquista, sono i nemici giurati dell’Amore.

Un rapporto è destinato a durare, soltanto se da ambo le parti c’è sempre la paura di perdere l’altro. Ogni giorno deve essere una conquista, ogni istante deve rappresentare la scelta di viversi!Un rapporto dove viene esplicitato in modo reiterato “io che non vivo più di un’ora senza te ..“ come recita un celeberrimo ritornello.. porta alla certezza e all’abitudine e sfocia nella noia e tutto questo nn giova all’Amore! Tra l’altro l’uomo ama conquistare e dunque lasciategli almeno questa mera illusione! E non dimenticate adorati che un po’ di mistero in Amore è Essenziale! Rendetevi interessanti e datevi un valore! Il partner non deve mai essere certo di avervi conquistato completamente, altrimenti perderà interesse e volgerà la sua attenzione presso altri lidi.. E dopo la mia dissertazione sulle “coppie”mi soffermo per un istante al momento veramente “clou”della puntata..cioè quando l’Adorato Giucas esortava Alessandro a rimanere in Casa “almeno fino ai festeggiamenti di AULIN”…..e con questo allegro siparietto mi congedo da Voi.

Adoratamente con Stile!

Vostra Adorata Marchesa



