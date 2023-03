Adriana Riccio, compagna Flavio Insinna/ Lui: “una forza che non riesco a definire”

Adriana Riccio e Flavio Insinna: l’incontrò ad Affari Tuoi

Adriana Riccio è la compagna di Flavio Insinna. Galeotto tra i due è stato il programma “Affari Tuoi” dove si sono visti per la prima volta. Proprio così, il popolare conduttore e attore ha conosciuto la sua compagna durante le registrazioni del game show di successo di Rai1 dove Adriana ha partecipato come concorrente per la regione Veneto. Tra i due è poi scattato l’amore fino all’ufficializzazione arrivata solo nel 2018. Prima, infatti, il conduttore era legato alla ex compagna Mariagrazia Dragani con cui aveva annunciato anche il matrimonio poi annullato tra il clamore generale.

L’incontro con Adriana Riccio ha cambiato in meglio la vita del conduttore che, durante un’intervista, ha parlato così della compagna: “che ti da una forza che non riesco a definire, quando parte e va a trovare i suoi al nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. Quando torna si riaccende tutto”.

Adriana Riccio e Flavio Insinna non hanno figli

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Adriana Riccio e Flavio Insinna anche se i due non parlano ancora di matrimonio né tantomeno di mettere su famiglia. Proprio parlando della possibilità di diventare padre, Insinna in una intervista ha confessato: “sarei un padre troppo poco presente. Io ho avuto la fortuna di avere dei genitori sempre accanto a me, nonostante all’inizio non accettassero la mia carriera di attore. Però mamma fece da paciera: andava da papà e metteva una buona parola, poi veniva da me e faceva lo stesso. Temo che non sarei all’altezza”.

La paura dell’attore, infatti, è quello di non essere in grado di essere un genitore come lo sono stati i suoi con lui: “non volevo costruirne una monca, con un papà assente che parte e riparte e non c’è quando i figlio studiano, giocano e crescono”.











