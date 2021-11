Adriana Riccio, la fidanzata di Flavio Insinna/ “Mi dà una forza che non riesco a definire”

Flavio Insinna è da sempre particolarmente riservato sulla sua vita privata, di cui si sa pochissimo. Il conduttore de “L’eredità” è in realtà ormai da tempo impegnato, nonostante ci siano pochissime immagini in cui compare in dolce compagnia. Nel suo cuore c’è Adriana Riccio, anche lei attentissima a preservare la sua privacy.

Nonostante i due stiano insieme ormai da tre anni (non si sa se abbiano già iniziato una convivenza), il matrimonio non sembra essere ancora tra i loro piani. Questo non fa che confermare l’idea che molti si siano fatti del presentatore, considerato come uno degli “scapoli d’oro della nostra Tv“, piuttosto riluttante all’idea di mettere la fede al dito.

Chi è Adriana Riccio: la fidanzata di Flavio Insinna

Il primo incontro tra Adriana Riccio e Flavio Insinna sarebbe avvenuto, secondo quanto trapela, proprio in uno studio televisivo. Si deve risalire al 2018, anno in cui lui era alla guida di “Affari Tuoi“, dove lei era una concorrente, in rappresentanza del Veneto. Lui l’ha subito notata e ha fatto il possibile per avvicinarla lontano dalle telecamere.

Tra le passioni della donna, classe ’76, c’è lo sport. Nel tempo libero, infatti, lei ama praticare sport, soprattutto boxe e taekwondo, anche a livello agonistico. In passato lui aveva dichiarato di non voler avere figli proprio perché troppo impegnato con il lavoro, ma non è escluso che possa presto cambiare idea.

Il grande amore di Insinna per Adriana Riccio

Pur essendo solitamente di poche parole, Flavio Insinna non aveva esitato qualche tempo fa a sottolineare quanto Adriana sia importante per lui. “Adriana è una donna che mi dà una forza che non riesco a definire – aveva detto ai microfoni di ‘Oggi’ -. Irradia una cosa che emana solo lei, emana una luce“.

Averla al suo fianco ha permesso al presentatore di ritrovare la serenità in ambito privato che prima era mancata: “Grazie a lei ora sono pacificato con me stesso – ha detto ancora -. Sa qual è la cosa che più vorrei? Non sono al livello di Adriana, non lo sarò mai, ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei. Non vorrei essere la parte che prende e basta”.

