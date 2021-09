Adriana Volpe: “Gianmaria Antinolfi provolone”/ Parpiglia: “Non fare la moralista”

Si è parlato di Gianmaria Antinolfi durante la puntata di Casa Chi, con Adriana Volpe. La neo opinionista del Grande Fratello Vip ha storto un po’ il naso in merito a come Gianmaria si sia presentato nella casa più spiata d’Italia: “Gianmaria fa il provolone – attacca Adriana Volpe – lui arriva, è tutto convinto di se, lui si piace e sa di piacere. Lui ha conquistato, come tutta la lista che ha fatto, ed è una cosa che non sopporto, come quelli che ti fanno vedere le banane Ciquita col bollino, mi tira fuori una reazione, un toro che vede rosso…”.

Parpiglia ha quindi replicato, un po’ stizzito: “Non facciamo questo finto moralismo perchè lui ha detto che è stato con Belen Rodriguez, l’abbiamo messo in copertina 20 volte su Chi e ora dobbiamo dire che è un pirla perchè è stato con Belen?”. Quindi Adriana Volpe ha risposto: “Io sto dicendo che lui dovrebbe ricordare l’ultima donna, non fare la lista della spesa, nelle interviste lui ricorda ogni volta la lista e questo a me un po’ urta”.

ADRIANA VOLPE E GABRIELE PARPIGLIA, SCONTRO SU GIANMARIA ANTINOLFI: “STIAMO DICENDO LA STESSA COSA…”

Di nuovo Parpiglia: “La scelta di Gianmaria degli autori era di un concorrente che non aveva fatto reality, un playboy 3.0 che non si trova in giro, di qualcuno che avesse avuto una popolarità di riflesso quindi sui giornali, e che potesse nella casa scatenare l’ormone femminile, dal punto di vista autorale non ci sono dubbi. La ‘lista’ serve per rendere interessante e riconoscibile il personaggio ai telespettatori”.

Poi ha ripreso la parola Adriana Volpe, chiudendo così la polemica: “Io vedo un Gianmaria ai blocchi di partenza, quello da sfondamento e quello che per primo creerà dinamiche. mi ha diverttoo molto vedere nel lettone Tommaso con lui e Soleil… quello che vedo è che in questa edizione partiranno a bomba, già ne sono successe di tutti i colori, avete visto i vocalizzi con Katia? E’ fantastico. già un sacco di cose nella casa il primo giorno, c’è materiale su cui parlare, ridere e affezionarsi a tutti questi personaggi, è una bomba questa edizione, sono tutti fortissimi”. Poi ha aggiunto: “Secondo me io e Parpiglia stiamo dicendo la stessa cosa ma in maniera diversa, non so perchè Gabriele si è acceso”.

