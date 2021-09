Adriana Volpe vs Manila Nazzaro/ “Non farei quello che ha fatto, non è il mio stile”

Hanno un po’ sorprese le ‘accuse’ di Manila Nazzaro nei confronti di Adriana Volpe, durante la prima diretta del Grande Fratello Vip di lunedì scorso. L’opinionista del Gf è tornato a parlarne durante la trasmissione Casa Chi, incalzata dal giornalista Gabriele Parpiglia: “Lei ha fatto una lista di persone che le hanno fatto male in carriera, includendo te e Caterina Balivo”, le parole rivolgendosi alla Volpe, e lei ha replicato: “Ho già risposto in diretta tv e mi sembra superfluo continuare a parlare, abbiamo messo una pietra, siamo state molto chiare e lei ha detto che non ho fatto alcuna prevaricazione”.

In ogni caso Adriana Volpe si toglie qualche sassolino dalle scarpe: “Io non farei quello che ha fatto lei, non è il mio stile, non ho mai fatto un’intervista prendendo di punta qualcuno, per cui non è il mio stile, ognuno ha il suo carattere, io rispetto le scelte di ogni personaggio che scende in campo ed entra nella casa, io sono qui per osservare, dire la mia e commentare e quando c’è qualcosa che non quadra cerco di metterla in evidenza”. Adriana Volpe ha comunque speso belle parole nei confronti di Manila Nazzaro: “All’interno della casa vanno fatti entrare i fuoriclasse, la cosa peggiore sono i trasparenti, quelli che stanno dietro la guardia, non li vedi e non si espongono, Manula è una di quelle che va dritta sempre, a me piace quell’atteggiamento perchè io sono una donna così”.

ADRIANA VOLPE VS MANILA NAZZARO, IL CHIARIMENTO E POI: “MI PIACE MOLTISSIMO”

La Nazzaro è stata nominata dai suoi compagni di avventura, e sulla nomination Adriana Volpe spiega: “Lei sottovalutata? Non so, secondo me l’obiettivo dei concorrenti è essere credibili nelle scelte, e quando Alfonso ha chiesto di scegliere chi di pancia non stava simpatico, secondo me ha inciso il look, lei è arrivata molto pavone e molto sicura di se e secondo me hanno colpito là”.

Quindi di nuovo parole di elogio: “Lei ci sorprenderà tanto, è una donna che sa essere forte e sensibile, una donna fragile e determinata, ha tante sfaccettature, a me piace moltissimo. Adesso ha assaporato velocemente la prima nomination ma riuscirà ad instaurare buoni rapporti”.

