Adriana Volpe: “pace con Magalli? Non mi ha mai cercata”/ “Su mio marito e Denver…”

Adriana Volpe ripercorre il suo incredibile viaggio nella casa del Grande Fratello Vip 2020 in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Blogo. Tornata alla vita reale, la conduttrice racconta di aver trovato un mondo completamente cambiato a causa del coronavirus con cui lei stessa ha dovuto fare i conti in prima persona per la morte del suocero. “Sono stati giorni duri, dove mi sono sentita impotente di fronte ad un virus terribile ed impietoso che ha portato via mio suocero. Con fatica ho preso per mano la mia famiglia, cercando di infondere coraggio; faccio sentire il mio calore a Gisele (la figlia, Ndr) cercando giorno per giorno di mostrarle come, al di là del dolore, la vita riserverà ancora colori e felicità“, racconta la conduttrice che ringrazia, poi, Alfonso Signorini per averle dato la possibilità di mostrarsi senza filtri al pubblico che, oggi, le dimostra ancora più affetto di quanto non facesse già.

ADRIANA VOLPE, LA REPLICA A GIANCARLO MAGALLI: “HA DETTO DI VOLER FAR PACE AI GIORNALISTI”

Mentre era nella casa del Grande Fratello Vip 2020, è tornato d’attualità il rapporto non idilliaco tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Il conduttore, recentemente, si sarebbe detto pronto a siglare la pace con la Volpe con cui ha lavorato per tanti anni. Adriana, però, ai microfoni di Blogo, confessa di non aver mai ricevuto notizie in tal senso da Magalli. “Giancarlo ha detto di voler far pace con me ai giornalisti. Non a me. Probabilmente è una “pace mediatica”, perché non mi ha mai cercata, chiamata, inviato un messaggio, neanche di condoglianze. Eppure il mio numero ce l’ha”, ha spiegato la Volpe ringraziando, poi, tutti i colleghi che in un momento particolarmente difficile per lei e la sua famiglia, le sono stati vicini. Sul suo futuro professionale e sull’eventualità di poter condurre un programma in coppia con Michele Cucuzza, dice: “Lavorare in coppia con Michele sarebbe bellissimo ed una collocazione come quella, nel palinsesto, non so perché, me la sentirei a pennello”.

ADRIANA VOLPE SPEGNE IL GOSSIP SUL MARITO ROBERTO PARLI E SU ANDREA DENVER

Adriana Volpe ha colto l’occasione anche per spegnere nuovamente il gossip su un presunto flirt con Andrea Denver, già smentito sui suoi canali social. “Tra me e Denver non c’è nulla, se non una bella amicizia nata nella Casa, come con tanti altri. Andrea è un ragazzo garbato e sensibile. Ognuno di loro ha impreziosito questo viaggio e con molti credo continuerà una bella amicizia anche al di fuori del programma”, ha spiegato a Blogo. Sui rumors su una presunta crisi matrimoniale con il marito Roberto Parli, nati da un mancato “segui” su Instagram, infine, ha detto: “Sono rimasta sorpresa dell’attenzione mediatica che si è creata intorno a me, addirittura c’è chi controlla “chi segue chi”. Wow. Come ho avuto modo di chiarire sui miei profili social, non sono proprio la regina della tecnologia. Devo aver combinato qualcosa per cui non vedevo molti dei profili a me più vicini, ma ho risolto presto tutto”, ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA