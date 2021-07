Adriano Celentano/ L’amore per Claudia Mori e la “sua” Inter e quell’amicizia con Massimo Moratti

Adriano Celentano sarà omaggiato questa sera dallo storico programma estivo di casa Rai Uno, Techetechete. Descrivere l’artista milanese in poche righe è davvero cosa complessa, tenendo conto che l’83enne della via Gluck, la via dove lo stesso nacque e da cui prese il nome la sua canzone forse più famosa, è stato ed è un cantante, ma anche un conduttore, uno showman, un attore, un produttore cinematografico e uno sceneggiatore. Spesso e volentieri è stato anche l’autore delle sue canzoni, ma come ha spiegato più volte la moglie Claudia Mori (i due hanno festeggiato da poco i 57 anni di matrimonio), ha lasciato che altri firmassero la proprietà del brano per lui. Adriano Celentano è amato e idolatrato in Italia, ma anche oltre i confini, come i più grandi artisti internazionali, ha un bacino di fan che lo segue e lo ammira, e per questo è considerato, giustamente, uno dei più grandi esponenti della musica leggera del nostro Paese.

Era il lontanissimo 1956 quando l’allora 23enne Adriano Celentano, quasi sconosciuto ai più, entro a più pari nel mondo della musica sfornando hit rimaste poi indelebili nella storia come ad esempio 24mila baci, Azzurro, Prisencolinensinainciusol, il già citato sopra Il ragazzo della via Gluck. Un’arte che è durata nel tempo, visto che Celentano ha saputo evolversi, restando al passo con i tempi, ma senza snaturarsi, come fece ad esempio con il grande successo de L‘emozione non ha voce, quello che resta la hit più forte del Celentano “moderno”, nonché uno degli album più venduti di sempre in Italia.

ADRIANO CELENTANO, L’AMICO MASSIMO MORATTI E I COMPLIMENTI A BLANCO

Oltre all’amore per la musica e per la sua dolce metà Claudia Mori (la coppia più bella del mondo), il Moleggiato è anche uno storico tifoso interista, e di conseguenza il suo più grande amico non poteva che essere un amante del Biscione, leggasi l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti. I due si sono “esibiti” spesso e volentieri assieme, come ad esempio per il centenario dell’Inter in un grande evento allo stadio Meazza.

Ultima curiosità, Adriano Celentano ha apprezzato recentemente il giovane talento Blanco, e attraverso un post su Instagram ha scritto: “Ciao Blanco, oggi ho letto che tu ‘mi ascolti’. Anche io ti tengo d’occhio”. Riccardo Fabbriconi, vero nome di Blanco, aveva recentemente spiegato durante un’intervista al Corriere della Sera: “Celentano? Lo ascolto da quando ero piccolo, come Modugno e altre cose vecchie. È un artista a 360 gradi e a collaborare con lui credo che morirei”

