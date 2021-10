Adriano Celentano, relazione con Ornella Muti/ “L’unica infedeltà della mia vita”

Adriano Celentano e la relazione con Ornella Muti. Oramai non ci sono più segreti: il Molleggiato e l’attrice hanno avuto un flirt. Per tantissimi anni circolava un gossip su un possibile flirt nato tra i due attori che hanno lavorato insieme per i film “Il bisbetico domato” e “Innamorato pazzo”. Una voce che nessuno dei due aveva confermato fino a quando Celentano ha deciso di vuotare il sacco dicendo finalmente la verità. Il cantautore, senza girarci troppo intorno, ha confermato la storia con l’attrice nonostante all’epoca fossero entrambi impegnati: lui con Claudia Mori e lei con Andrea Facchinetti.

“Fra me e Claudia c’è sempre stato amore, abbiamo attraversato una crisi, 20 o forse 30 anni fa, ma siamo una famiglia unita” – sottolineando – “la crisi coincise a causa di un rapporto con Ornella Muti, ci fu una storia, i fotografi ci inseguivano dappertutto”. Una distrazione che la Mori ha abbondantemente superato e perdonato dicendo: “si sentiva solo. Non era un tradimento d’amore. L’amore c’era sempre fra lui e me, fortissimo. Noi continuavamo a essere innamoratissimi l’uno dell’altra, io amo ancora tantissimo Adriano, che è un uomo profondamente buono, onesto, coerente”.

Ornella Muti: “Adriano Celentano avrebbe dovuto avvisarmi prima”

Differente la replica di Ornella Muti che ha immediatamente messo le mani avanti dicendo: “Adriano è stato l’unica infedeltà della mia vita”. Non solo, l’attrice dalle pagine de Il Fatto Quotidiano ha condiviso tutto il suo dispiacere per averlo scoperto direttamente dai giornali: “non so quello che posso dire di Adriano e ho paura di ciò che vorrei dire davvero, però dopo anni di rispettoso silenzio in omaggio alle ragioni dei figli, delle mogli e dei mariti, visto che l’embargo è caduto, lo dirò. A margine di un processo, di botto e senza alcun preavviso, Adriano ha confessato ai giornalisti di avere avuto una storia d’amore con me. Era vero, ma sono rimasta colpita. Se aveva proprio intenzione di rivelarlo e necessità di liberarsi del segreto, sarei stata felice di saperlo in anticipo. Però gli uomini sono fatti così. Se ne fregano”.

A distanza di tempo dalle rivelazioni di Celentano però la Muti non ne vuole più parlare, visto che ospite di Pierluigi Diaco a ‘Ti sento’ ha precisato: “mi chiedono sempre di lui. La gente è curiosa. Non mi sembra però rispettoso parlarne più. Le cose vanno fatte con attenzione verso gli altri”.



